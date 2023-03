Em atualização

Importa começar por explicar que este ano a passadeira vermelha dos Óscares se tornou na passadeira champanhe. Feito o alerta, não há nada que enganar, vamos de facto tratar sobre a moda da cerimónia de entrega de Prémios da Academia. Divas do cinema e da música trouxeram para a festa um verdadeiro desfile de moda. O branco foi a grande tendência da noite, a começar por Michelle Yeoh, que subiria ao palco para receber a estatueta de Melhor Atriz com o seu vestido Dior. Idêntico tom elegeu outra Michelle, Williams, que também estava na corrida nesta categoria, neste caso com um Chanel. Já Emily Blunt, de ombros a descoberto, confiou num clássico Valentino. Até Paul Mescal, que disputava o galardão de Melhor Ator, se rendeu à toada com um smoking que escapou ao tradicional preto.

Na categoria vestidos de princesa, Sofia Carson desfilou com um Giambattista Valli Couture mas quem leva a taça da elegância é Zoe Saldana, num Fendi Couture que ao vivo brilhou ainda mais que nas imagens.

O terceiro lugar irá para os looks cobertos de brilho de Jessica Chastain ou Sigourney Weaver (e ainda o decote pronunciado de Salma Hayek, fiel ao seu estilo). Atenção, também houve cores dignas de um arco-íris de luxo (ora atentem em Ruth E. Carter vestida por Valentino ou em Cara Delevigne, com o seu Elie Saab), marcas preferidas e espaço reservado para os cavalheiros, embora este ano não tenha havido grandes desvios da habitual indumentária. E se Cate Blanchett nunca dá passos em falso, é provável que o seu Louis Vuitton não deixe grande história.

