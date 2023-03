O antigo chefe de Estado português Ramalho Eanes afirmou esta segunda-feira que o caso dos 13 militares que se recusaram a embarcar no navio Mondego o deixou “desgostoso” enquanto militar e cidadão, recusando tecer mais comentários.

“Obviamente que tenho uma opinião e devo dizer que tudo isto me desgostou profundamente, enquanto militar e enquanto cidadão. Mas, não vou substituir-me a quem, no Estado, tem a responsabilidade de comentar esta questão e, inclusivamente, esclarecer os portugueses sobre aquilo que se passa”, afirmou o general Ramalho Eanes em Castelo Branco.

O antigo Presidente da República falava aos jornalistas no final de uma cerimónia de homenagem que a Câmara de Castelo Branco lhe prestou, esta segunda-feira, no âmbito das comemorações do 252º aniversário da cidade, com a atribuição do seu nome a uma avenida.

“Disse que quando recusei a promoção a marechal foi porque entendia que não devia ser um elemento de perturbação das Forças Armadas. Não vou, naturalmente, ultrapassar isso, para não dizer nada sobre aquela questão. Entendo que a instituição militar, a ministra da Defesa e o Presidente da República deverão saber resolver [o problema] de uma forma capaz”, salientou.

O NRP Mondego não cumpriu na noite do passado dia 11 uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha do Porto Santo, na Madeira, porque 13 dos militares da guarnição (quatro sargentos e nove praças) se recusaram embarcar por razões de segurança.

O chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, em declarações, na quinta-feira, no Porto do Funchal, criticou os militares do navio Mondego que desobedeceram às ordens, considerando que o caso é de “uma gravidade muito grande” e que a “Marinha não pode esquecer, ignorar ou perdoar atos de indisciplina”.

Ramalho Eanes sublinhou que ficou sensibilizado com a homenagem que lhe foi feita pela Câmara de Castelo Branco. “Sensibiliza-me muito esta ideia da avenida com o meu nome. Eu sinto-me tão alcainense como albicastrense, por razões que se prendem com a minha infância e da minha vida adulta”, referiu.

Questionado sobre o estado do país, 50 anos após o 25 de Abril de 1974, o antigo chefe de Estado disse que Portugal “melhorou de uma maneira extremamente interessante”. “O país hoje não tem nada a ver com o Portugal que era antes do 25 de Abril. Os fundos europeus permitiram que nós realizássemos milagres. Um dos milagres é termos um Estado social igual aos estados sociais europeus”, sustentou.

Contudo, Ramalho Eanes entende que, posteriormente, “não fizemos aquilo que era indispensável: definir um projeto de vida em comum, que fizesse com que todos se sentissem unidos no trabalho para chegar a um objetivo”.

No âmbito das comemorações do 252º aniversário da elevação de Castelo Branco a cidade, o antigo chefe de Estado foi homenageado, numa sessão na Câmara Municipal. Seguiu-se a inauguração da Avenida General António Ramalho Eanes, em Castelo Branco.

António Ramalho Eanes nasceu em Alcains (vila do concelho de Castelo Branco) e mudou-se, com menos de três anos, com os pais, para Castelo Branco. Foi na cidade albicastrense que viveu e estudou até ir para Lisboa, para frequentar a antiga Academia do Exército. Foi eleito Presidente da República em junho de 1976 e em dezembro de 1980.

Afastado da vida política ativa, Ramalho Eanes continua, enquanto elemento da sociedade civil, a intervir em assuntos que considera de relevância, especialmente cívica e cultural, nomeadamente através da sua participação em congressos e conferências sobre diversos temas (culturais, políticos, sociais e sociológicos, geopolíticos e geoestratégicos), em fóruns especializados, autarquias e universidades, entre outros, em Portugal e no estrangeiro.

Em 2000, rejeitou a promoção a marechal. Atualmente, é, por inerência (como todos os Presidentes, que tenham já cumprido os seus mandatos e tenham sido eleitos na vigência da atual Constituição), conselheiro de Estado vitalício.