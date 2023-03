Publicado pela primeira vez em 1991, este Amor e C.ª, ou Talking It Over, no original, conta agora com edição portuguesa, versão de Helena Cardoso. No cerne do romance, há uma espécie de triângulo amoroso – “espécie de” porque é uma amizade de três e um casal de dois. À vez, os três narradores vão dando o seu olhar.

Stuart e Oliver serão o eixo fundamental da relação de amizade, e Stuart e Gillian são o eixo da relação conjugal. Ambas as relações são dissecadas, e Oliver e Gillian acabam por ser o eixo que possibilita o romance, dada a paixão lateral do primeiro pela segunda, sendo este o pathos em torno do qual a escrita vai girando. A história, aparentemente simples, acaba por existir de forma errática, uma vez que os três se revezam na narrativa, quase completando pontos de vista anteriores, formando um panorama. Ainda assim, está claro que o texto existe para um leitor, e é ao leitor que os três se dirigem, e não uns aos outros.

A técnica é intimista, o que já é natural em Julian Barnes, que gosta de mergulhar nas múltiplas camadas das personagens. Como poucos, o autor adentra-se nas construções psicológicas, permeando sempre cada acção ou pensamento com o seu contexto, fazendo com que o desenvolvimento mental e emocional exista num contínuo. Ainda assim, neste romance, há momentos em que a experiência narrativa sabe demasiado a experiência, com personagens que, volta e meia, parecem algo entre o oco e o opaco, possivelmente fruto do trabalho de linguagem que pretende que a voz as justifique e distinga de caras, traduzindo uma forma de ser ou estar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.