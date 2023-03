O grupo Navigator, ex-Portucel, comprou a unidade de papel tissue (utilizado em lenços de papel, guardanapos ou papel higiénico) da espanhola Gomà-Camps, por um valor não revelado.

De acordo com comunicado, e na sequência de um que tinha sido feito a 1 de fevereiro, a Navigator informa que foram “preenchidas as condições necessárias para a conclusão do contrato de compra e venda de ações que representam a totalidade do capital social da Gomà-Camps Consumer SLU, sociedade com sede em Saragoça, Espanha, que por sua vez detém a totalidade do capital social da Gomà-Camps France SAS, com sede em Castres, França”. Com isto ficou concretizada “a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da GC Consumer”.

Não é revelado o montante investido na aquisição. As sociedades fazem parte do grupo espanhol Gomà-Camps, que tem mais de 260 anos de história na produção de papel.

A ligação a este grupo já se tinha iniciado quando em 2015 a Navigator (então Portucel) comprou a AMS, com uma fábrica em Vila Velha de Ródão. Assim, agora junta ao seu universo uma unidade fabril em Ejea de los Caballeros, perto de Saragoça, que produz 35 mil toneladas de papel e 60 mil toneladas de produtos acabados. As unidades de tissue já existentes na Navigator (Vila Velha de Ródão e outra em Aveiro — esta foi construída de raiz) têm hoje uma capacidade anual de 60 mil toneladas e 70 mil toneladas respetivamente.

Ou seja, com a compra agora concretizada a empresa fica com uma capacidade de produção anual de papel tissue de 165 mil toneladas. Segundo a Navigator, empresa que tem como acionista maioritária a família Queiroz Pereira, “a aquisição do negócio de consumer tissue do Grupo Gomà-Camps enquadra-se no ambicioso plano de crescimento e diversificação do Grupo Navigator, e reforça a sua posição estratégica no mercado ibérico de tissue, passando em apenas oito anos a ser o segundo maior “. Além disso juntam-se ao universo Navigator mais 151 trabalhadores.

Em comunicado, a Navigator explica que a fábrica de Espanha permite “uma gestão mais otimizada da carteira de clientes ibéricos”, mas também “ganhar proximidade com os mercados europeus fora da Ibéria, potenciando a exploração de novos negócios em Espanha e em França, nomeadamente através do fornecimento das grandes cadeias de retalho alimentar”.

O negócio de tissue passa assim a ser o segundo negócio em termos de faturação para a Navigator, que projeta atingir vendas consolidadas com este segmento de 300 milhões de euros.

A Navigator é a terceira maior exportadora em Portugal, contabilizando o seu contributo para 1% do PIB, 2,4% das exportações. Diz que gera 30 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Em 2022, o volume de negócios atingiu os 2,465 mil milhões.