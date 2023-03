O ouvido humano não é capaz de as ouvir, mas as plantas fazem barulhos — e quanto mais sob “stress” estiverem, mais vezes se manifestam. A conclusão é de um estudo de investigadores da Universidade de Telavive, que analisou um conjunto específico de plantas, como tomate, tabaco e milho, e conseguiu detetar e gravar os sons que “viajam através do ar”.

Não é a única novidade: além de se perceber que de facto estas plantas emitem sons, através de umas bolhas de ar que se formam e acabam por explodir, o estudo permitiu provar também que esses sons têm uma lógica e transmitem informação, o que até poderá ser útil para perceber quando estão a precisar de ser regadas, por exemplo.

“Os sons que viajam através do ar e são emitidos por plantas stressadas não foram investigados até agora”, detalha o estudo, publicado na revista científica Cell. “Aqui, mostramos que as plantas stressadas emitem sons que podem ser gravados à distância e analisados. Gravámos sons ultrassónicos emitidos por plantas de tomate e tabaco dentro de uma câmara acústica, e numa estufa, enquanto monitorizávamos os parâmetros psicológicos das plantas”.

Além disso, explica o mesmo texto, os autores desenvolveram máquinas capazes de aprender a identificar o estado das plantas, “incluindo o nível de desidratação e de lesões”, com base apenas nesses sons. “Este trabalho abre caminhos para perceber as plantas e as suas interações com o meio ambiente e pode ter um impacto significativo na agricultura”. Aparentemente, as plantas “queixam-se” mais em dois períodos do dia: das oito da manhã ao meio dia e depois ao fim da tarde, das quatro às sete.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo Lilach Hadany, investigadora que liderou este estudo, citada pelo jornal espanhol ABC, as plantas foram sujeitas a vários “tratamentos” antes de serem colocadas na câmara acústica: “Algumas não tinham sido regadas durante cinco dias, outras tinham sido cortadas no talo, e outras não foram tocadas”.

Ou seja, a ideia seria provar que os sons variam, têm significado e transmitem informação sobre o estado da planta. Resultado: as plantas que não estavam “sob stress” emitiram menos de um som por hora, mas as que estavam em más condições, “tanto as desidratadas como as lesionadas”, emitiram “dezenas de sons” no mesmo período, explica a investigadora.

Embora o ouvido humano não seja capaz de detetar estes sons, segundo os autores semelhantes aos estalidos de pipocas, há animais que “provavelmente” conseguem fazê-lo — o trabalho de investigação menciona morcegos, ratos e insetos como exemplos.

“Um campo idílico de flores pode ser um sítio bastante barulhento, nós é que não conseguimos ouvir esses sons”, diz Hadany. Há outras questões por apurar, conclui o estudo: a investigação foi feita num espetro limitado de espécies, e num espetro limitado de condições específicas (como a desidratação das plantas), ficando por esclarecer se há mais situações em que estes sons se intensifiquem.