Kabuki

Rua Castilho 77B, 1070-050 Lisboa. Terças e quartas-feiras, das 12h30 à meia-noite; de quinta-feira a sábado, das 12h30 à 1 da manhã. Tel.: 212 491 683

Para provar sushi ao nível Michelin sem sair de casa: o Kabuki acaba de se lançar no universo das entregas ao domicílio através da plataforma de delivery Volup. A partir de agora, o restaurante japonês distinguido com uma estrela Michelin em 2022 tem três boxes para experimentar sem sair do sofá. A Sushi to Sashimi tem opção para uma ou duas pessoas, com 19 peças (55 euros) ou 36 peças (110 euros), preenchida por sashimi de toro, vieira, lírio e nigiris de peixe branco do dia com trufa, entre outros. A Box Sashimi (36 peças, 120 euros para duas pessoas) tem quatro peças de nove variedades de peixe, entre elas toro, salmão, vieira e dourada. Já a Box Kabuki Sushi (36 peças, 100 euros para duas pessoas), tem opções como chutoro dijon, akami e peixe branco com trufa e camarão. A três opções incluem uma entrada de sopa miso.

Sónar Lisboa

Pavilhão Carlos Lopes, Avenida Sidónio Pais 16, 1070-051 Lisboa. De 31 de março a 2 de abril (entre sexta-feira e domingo). Bilhetes a partir de 40 euros

Para dançar entre plantas tropicais: o festival de música eletrónica nascido em Barcelona em 1994 regressa a Lisboa para a sua segunda edição já este fim de semana. O Sónar Lisboa vai voltar a instalar-se no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, mas acrescenta desta vez um novo palco noturno na Estufa Fria, onde as batidas eletrónicas vão conviver com plantas tropicais, catos e suculentas. Throes + The Shine, Peggy Gou, James Holden, Chet Faker (DJ set), Sensible Soccers e Acid Pauli são alguns dos nomes no cartaz e os bilhetes estão à venda no site, com preços a começar nos 40 euros.

Fauna & Flora

Edifício do Teatro São Luiz. Rua António Maria Cardoso 58, 1200-027 Lisboa. Aberto todos dias, entre as 9h e a meia-noite.

Para conhecer o quarto espaço da cadeia de brunches: depois de Santos, Anjos e Estoril, o Fauna & Flora chegou ao Chiado com pompa e circunstância e foi instalar-se no edifício do Teatro São Luiz. Depois de uma festa de inauguração na quinta-feira, já está servir comida no interior e na esplanada durante todo o dia, entre as 9h e as 19h e também há uma novidade: de terça-feira a domingo, este espaço no Chiado vai servir um novo menu de jantar até à meia-noite.

Lojas com História

Entre o Largo do Rato e o Largo do Chiado, Lisboa. De 22 de março a 22 de abril

Para um pequeno roteiro artístico pelas lojas históricas de Lisboa: até dia 22 de abril, 10 obras concebidas por 10 artistas convidados vão estar expostas em 10 Lojas com História, a convite da EGEAC em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa. Por estes dias, as lojas distribuídas entre os largos do Rato e do Chiado transformam-se em pequenas galerias de arte, num roteiro expositivo ao ar livre que mostra peças de pintura, escultura e instalações, construídas com materiais tão diversos como luzes LED, barros, pedras, espelhos, porcelana e projeção de vidro. Papelaria Fernandes, Caza das Vellas Loreto, Vista Alegre e Pastelaria Bernard são alguns dos espaços emblemáticos da capital que recebem artistas como Teresa Segurado Pavão, André Romão e Sara Bichão.

Rocco

Rua Ivens 14, 1200-227 Lisboa. Tel.: 210 543 168. De segunda-feira a domingo, das 8h à 1 da manhã

Para uma verdadeira indulgência de Páscoa: o Rocco preparou uma edição limitada de ovos de chocolate assinados pelo chef de pastelaria Claiton Ferreira. Para enveredar na pura da loucura pascal, o Garden Egg (190 euros) são 5 quilos de chocolate negro 70% de origem peruana com 60 centímetros de altura. Existem apenas 10 unidades desta opção com notas de frutas tropicais e amêndoas coloridas de chocolate negro, de leite e drageias de fruta no recheio. Para os mais comedidos, o Flower Egg (45 euros) pesa um mais modesto meio quilo e é confecionado com chocolate de leite com avelãs, chocolate negro 70%, pérolas de caramelo e avelãs caramelizadas, com o mesmo recheio do seu irmão mais robusto. Quem for mais adepto de folar, a proposta do Rocco para a época resulta numa massa lêveda entrançada, aromatizada com erva-doce e canela. Custa 25 euros. Todos produtos podem ser encomendados pelo site ou comprados no restaurante (recomenda-se a encomenda com 24 horas de antecedência).

Casa Nossa – The Lake Farmhouse

Campinho, Alqueva. Reservas: casanossa@joseavillez.pt. A partir de 4.500 euros por noite

Para ficar no primeiro alojamento do chef José Avillez: a Casa Nossa – The Lake Farmhouse é a primeira empreitada do empresário no universo da hotelaria. Ao lado da mulher, Sofia Ulrich, José Avillez comprou em 2019 um terreno de 65 hectares para construir esta casa com capacidade para 20 pessoas. Na altura, existia apenas uma ruína no espaço que é agora ocupado pela Casa Nossa, cujos alicerces se inspiram na arquitetura alentejana. Inaugurada a 7 de março, tem 10 suites, garrafeira, sala de provas de vinhos, ginásio, padel, campo de ténis e serviços como massagens, aulas de ioga e passeios de barco pelo lago. A cozinha está pronta para servir refeições à mesa, comida portuguesa contemporânea adaptável a quaisquer restrições. As reservas são feitas apenas em regime de exclusividade.

Mama Shelter

Rua do Vale de Pereiro 19, 1250-189 Lisboa. Email: lisboa@mamashelter.com. Aberto segunda e terça-feira, entre o meio-dia e as 15h (almoço) e entre as 19h e as 23h; de quarta-feira a sábado, fecha à meia-noite. Domingos, aberto para brunch entre o meio-dia e as 16h e para jantar, entre as 19h e as 23h

Para matar saudades da esplanadagem: aproveitando a chegada da primavera e de dias mais quentes, o Mama Shelter reabriu o seu colorido rooftop com uma vista sobre Lisboa que vai do Castelo de São Jorge à Ponte 25 de Abril, passando os olhos pelo Cristo Rei e pela Basílica da Estrela. Trio de babaganoush, húmus e stracciatella, bife tártaro com tostas, burrata com rúcula selvagem, confit e pesto estão no menu, também composto por ostras, salada de polvo, sapateira recheada e tábuas de porco preto ou de queijos. Para terminar, há mousse de chocolate com amendoins de wasabi, salame de chocolate, blondie de chocolate branco e bolas de gelado de vários sabores. De quinta-feira a sábado, entre as 18h e as 22h, também há DJ set ao vivo para animar o sunset.

Icon Galeria

Rua Nova da Trindade 5E, 1200-303 Lisboa. De segunda-feira a sábado, das 11 às 19 horas. Tel.: 914 216 587. Entrada livre

Para conhecer a obra de Tomás Castro Neves: esta sexta-feira, as arcadas daquilo que costumava ser o Espaço Chiado, o antigo centro comercial da Rua Nova da Trindade, recebem temporariamente mais um artista português. Desta vez, a Icon Galeria apresenta a exposição Contexto, com as pinturas de Tomás Castro Neves. “As ideias são corpos autónomos a que acedo através do desenho”, explica o artista. “O contexto é uma caixa para habitar.” Aberta em setembro do ano passado, a Icon Galeria ocupa parte das arcadas do antigo centro comercial, com as suas exposições orgulhosamente exibidas a quem passa pela rua. Mas, se tiver vontade de ver mais de perto, a entrada é livre.

Brigadeirando

Lx Factory, Rua Rodrigues Faria 103, 1300-501 Lisboa. Tel.: 963 481 132. De segunda-feira a domingo, das 10h às 19h

Para comer ovos da Páscoa à colher: a Brigadeirando lançou uma edição especial de doces recheados de brigadeiro, como é tradicional no Brasil. Entre as propostas disponíveis no cantinho de Carolina Henke no Lx Factory, há ovos de chocolate recheados com cobertura de chocolate branco, lima e mirtilos ou chocolate branco com Oreo e brigadeiro tradicional. Já os ovos de casquinha recheada são os tais que se comem à colher, que podem ter entre cinco sabores: chocolate negro, brigadeiro de caramelo salgado, chocolate branco com Oreo, avelã e brigadeiro de Nutella e ainda agridoce de chocolate branco com framboesas e brigadeiro de pistáchio. Para os miúdos, há uma caixa com ovos de cacau pequeninos. E, para quem “é mais bolos”, há duas opções: o minibolo de chocolate e brigadeiro e o bolo Charlotte, uma sobremesa cremosa com cenoura e brigadeiro. As encomendas já podem ser feitas através do site.

Wasted Rita

Underdogs Gallery, Rua Fernando Palha 56, 1950-132 Lisboa. De terça-feira a sábado, das 14h às 19h. Entrada livre

Para espreitar a tão esperada exposição: a Underdogs Gallery faz as honras de receber até 27 de maio a exposição de Wasted Rita com o título “The desperation of the desperate desperately despairing for this desperation to heal” (ou “o desespero dos desesperados desesperadamente desesperando por que esta desesperação se cure”, em tradução livre). Por lá, a artista portuguesa aclamada internacionalmente vai mostrar obras nunca antes vistas, que se instalam no espaço principal da galeria, e também na Capsule, onde apresenta a sua primeira incursão na realidade virtual.

Amêndoas Vieira

Para conhecer as novas amêndoas de uma instituição portuguesa: o portefólio da Vieira cresceu a tempo da Páscoa e conta agora com três novos sabores, entre os quais se destacam as Amêndoas Premium com Chocolate Negro, Caramelo e Flor de Sal, com 72% de cacau (6,10 euros). Além deste, a marca portuguesa lançou também o Chocolate Ruby e Ginja (6,24 euros) e o Chocolate Negro com Pistácio (6,19 euros), mas também tem uma Campanha Solidária a decorrer até 14 de abril em que, na compra de uma box, é revertido 1 euro para projetos de saúde pediátrica e reintegração social a crianças e jovens da Fundação do Gil. Estas boxes, preenchidas com sacos de amêndoas de vários tamanhos e sabores, estão disponíveis em exclusivo na loja online da Vieira.

Le Monumental Palace

Avenida dos Aliados 151, 4000-067 Porto, Portugal. Tel.: 227 662 413

Para homenagear a fachada portuense: a chef Joana Thony partiu de uma seleção de chocolates Valrhona, Guanaja, Jivara e Ivoire, produzidos pela sua equipa, para criar uma Boutique de Páscoa no hotel Le Monumental Palace. Até 11 de abril, estão disponíveis esculturas de chocolate, bolos (20 euros), sacos de chocolates inspirados nos azulejos das fachadas portuenses (15 euros) e ovos de chocolate (35 euros). Para almoçar, o hotel introduz agora o Le Grand Déjeuner inspirado na época pascal, com o tradicional prato de cabrito e uma caça aos ovos para os miúdos, que até vão poder contar com a ajuda de um coelho da Páscoa. Custa 55 euros por pessoa e inclui um buffet de mariscos, pratos quentes e pastelaria de autor, com harmozinação de vinhos opcional. É servido todos os domingos, entre as 12h30 e as 15h30.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.