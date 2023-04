Dick Van Dyke é considerado uma lenda da comédia, estatuto que conquistou ao longo de uma carreira com sete décadas. Mas, até aqui, o ator ainda não tinha feito telenovelas. Aos 97 anos, foi convidado para um papel na também longa novela “Days of Our Lives”, que é transmitida desde 1965 e que já ganhou 58 Emmy.

O ator, que entrou em filmes como “Mary Poppins” ou “Chitty Chitty Bang Bang”, foi convidado para desempenhar o papel de “homem mistério com amnésia”, conforme contou ao Access Hollywood. “Já interpretei papéis de homens velhos antes”, disse, “mas homens velhos cómicos”. “É a primeira vez que interpreto só o meu eu de 97 anos.”

O ator explicou ainda que vai contracenar com Deidre Hall e Drake Hogestyn, estrelas de “Days of Our Lives”, e que o episódio vai ficar disponível no serviço de streaming da NBC, o Peacock, no outono.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo Van Dyke, o convite para participar na novela surgiu num simples encontro de ginásio. “O Drake e eu vamos ao mesmo ginásio”, contou ao Access Hollywood. “Costumava brincar com ele e perguntar ‘não têm papéis para velhos? Vá lá, dêem-me um papel’. E ele levou a coisa a sério. Conseguiu-me um papel.”

O ator norte-americano explicou que começou a preparar-se para entrar na conhecida novela – algo que implica ver as temporadas mais recentes e como os atores trabalham. “Comecei a vê-los. Algumas destas pessoas estão a fazer isto há 20 anos. É todo o trabalho de casa que consigo fazer.”

Dick Van Dyke continua a ter uma carreira ativa – recentemente entrou no “Masked Singer”, o formato em que diferentes figuras públicas cantam disfarçadas. Em Portugal, o formato foi transmitido na SIC, com o nome “A Máscara”.

“Days of Our Lives” começou a ser transmitida em 1965, no canal norte-americano NBC. Em março deste ano, foi anunciado que a novela ia passar a ser transmitida exclusivamente no serviço de streaming Peacock. Atualmente está na 58.ª temporada e está já garantido que chegará à 60.ª, já que a saga foi renovada por mais duas temporadas.