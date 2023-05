O Banco Alimentar Contra a Fome de Portalegre dá resposta a mais de 2.400 pessoas, mas o número de pedidos de ajuda tem aumentado nos últimos tempos, disse esta quarta-feira à agência Lusa a presidente da delegação.

“Até ao fim de abril apoiávamos 2.418 pessoas, o que inclui 1.028 famílias com 362 crianças. Houve um aumento dado a situação que nós todos vivemos, as coisas estão mais complicadas”, lamentou Rosa Pinheiro.

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome de Portalegre indicou ainda que as famílias que são apoiadas pela instituição “representam cerca de 2%” da população do distrito de Portalegre.

Em outubro de 2022, quando contactada pela Lusa, Rosa Pinheiro indicou que o Banco Alimentar Contra a Fome de Portalegre dava resposta a “2.301 pessoas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com Rosa Pinheiro, nos últimos tempos a instituição tem também verificado um aumento dos pedidos de ajuda nos concelhos de Ponte de Sor e Elvas.

Rosa Pinheiro acrescentou também que a instituição tem “poucos alimentos” em armazém e que os cabazes que distribuem às pessoas carenciadas são “mais pobres” do que era habitual.

Nós temos poucos alimentos, estamos com um stock de 20 toneladas o que é muito pouco para os meses que se seguem”, disse.

O Banco Alimentar Contra a Fome de Portalegre dá resposta a 34 instituições de solidariedade da região alentejana. Apesar de reconhecer que Portalegre apresenta um tecido empresarial “débil”, a responsável defendeu a necessidade de angariar mais parceiros, para dar uma resposta mais eficaz a quem precisa de ajuda.

“Nós vivemos com poucos voluntários, mas durante as campanhas não nos podemos queixar, aí temos gente suficiente”, acrescentou.

A próxima campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome vai decorrer no fim de semana.