O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira as alterações à lei do tabaco. O objetivo, disse Manuel Pizarro, ministro da Saúde, é “diminuir os estímulos ao consumo” e “começar hoje a proteger os adultos de amanhã”. Há mais restrições e, por isso, o Governo publicou no site oficial um explicador para que os portugueses percebam o que muda para que o país consiga “uma geração livre de tabaco até 2040”. A partir de 2025, não será permitido fumar perto de escolas, nem de hospitais. E acabam também as promoções e venda de tabaco em festivais.

A Proposta de Lei do Governo pretende transpor a diretiva europeia que equipara o tabaco aquecido a outros produtos do tabaco. O objetivo central é promover a saúde pública, diminuindo os estímulos ao consumo e contribuindo para uma geração livre de #tabaco até 2040. — República Portuguesa (@govpt) May 10, 2023

