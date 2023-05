Foi um dos romancistas britânicos mais proeminentes da sua geração. Os leitores conhecê-lo-ão ainda como um cronista social. Amis, esteta da língua (e licenciado em Filologia Inglesa), destacou-se pelo estilo sarcástico e cáustico. Foram quase 50 anos de vida literária, iniciada com a publicação, em 1973, de Os Papéis de Rachel. O seu estilo marca-se por uma recorrência frequente ao humor negro: Martin Amis usava caricaturas da vida e metia-as em cena no século XX, principalmente no final, vendo-as sempre pela lente do sarcasmo. À hora da sua morte, a sua editora, Vintage Books, fez-lhe o elogio: “Ao longo de 40 anos, Martin Amis liderou o mundo editorial do Reino Unido: primeiro definindo o que significava ser um prodígio literário ao lançar seu primeiro romance com apenas 24 anos; influenciando uma geração de estilistas da prosa; e muitas vezes resumindo eras inteiras com os seus livros, talvez mais notavelmente com seu romance clássico, Money.”

Amis nasceu em 1949 em Oxford. Filho de Sir Kingsley Amis, romancista e poeta, estudou na Universidade de Oxford. A publicação do seu primeiro romance surgiu enquanto trabalhava no Times Literary Supplement. O livro valeu-lhe de imediato o Prémio Somerset Maugham de ficção. A partir daí, foi crescendo uma obra coesa, surpreendente e incisiva.

