Chris Martin, o vocalista da banda Coldplay, protagonizou mais um momento que deixou os fãs encantados. Na madrugada de domingo, por volta das 2h30, depois do terceiro concerto no Estádio Cidade de Coimbra, o vocalista dos Coldplay percebeu que, à saída do recinto, estavam alguns entusiastas da banda desesperados na fila da bilheteira à espera de que, eventualmente, mais bilhetes ficassem disponíveis para venda.

Chris Martin pediu ao motorista que parasse o carro onde seguia e saiu para se dirigir aos que esperavam. No vídeo partilhado nas redes sociais, o cantor agradece pela dedicação e esforço dos mesmos, explicando que, infelizmente, dificilmente seriam disponibilizados mais bilhetes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Chris Martin greeting fans in Coimbra ???????? | via https://t.co/Y8ssRUe7f4 pic.twitter.com/Ngp44SZGCS — Coldplaying (@coldplaying) May 21, 2023

​​”Tenho de ir dormir mas só quero agradecer-vos a todos. Se tivermos mais bilhetes, nós trazemo-los. Não sei se há bilhetes, peço-vos desculpa, mas estava a ver-vos a dormirem aqui e queria só agradecer-vos”, pode ouvir-se no vídeo.

Também nas redes sociais, ao longo dos quatro concertos, foram muitos os vídeos e publicações partilhadas a elogiar o espetáculo e a agradecer à banda britânica.