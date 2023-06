O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, um dos monumentos mais emblemáticos de Coimbra, encerrado para obras de recuperação, vai reabrir ao público na segunda-feira, comunicou a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC).

“Após um extenso processo de beneficiação, restauro e valorização, o Mosteiro tutelado pela Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), volta a receber visitantes, oferecendo uma oportunidade única para apreciar um rico e vasto património histórico e cultural”, refere a nota enviada durante a manhã desta quinta-feira às redações.

A intervenção, desenvolvida pela DRCC no âmbito do Programa Operacional Centro 2020, surgiu na sequência das cheias de janeiro e fevereiro de 2016, que provocaram danos no edifício, que já se encontrava fragilidade.

Além da conservação e recuperação do espaço, o projeto, da autoria dos Arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez e no valor de 641.721,21 euros, 85% dos quais custeados pelo Programa Operacional Centro 2020, passou também por eliminar “os pontos de entrada de água não vedados com muro, e o reforço do sistema de bobagem”. “Ainda, contemplou a reparação do sistema de rega e a ampliação do sistema de vigilância para o interior do monumento”, referiu a DRCC.

A cerimónia de reabertura de segunda-feira vai decorrer a partir das 11h, na igreja do mosteiro, e contará com intervenções da secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, da diretora regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes, e da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno.

Haverá ainda dois “apontamentos musicais interpretados pela soprano Carla Bernardino e pelo Coro Sinfónico Inês de Castro”, durante a manhã, e um espetáculo para a infância inspirado nas lendas e histórias de Coimbra, “Canta-me um Conto em Coimbra”, pela companhia de teatro Atrapalharte, pelas 15h30.

Fundado pela primeira vez no final do século XIII por Dona Mor Dias, dama da nobreza, o mosteiro foi refundado no século XIV pela rainha D. Isabel. O claustro do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha é o maior de estilo gótico conhecido em Portugal.