Cinco anos depois do afastamento de Mariano Rajoy, o Partido Popular está cada vez mais próximo de voltar a governar Espanha. A mais recente sondagem realizada no país vizinho, divulgada na noite desta sexta-feira, mostra uma subida das intenções de voto no PP, sobretudo em resultado de uma transferência de votos do PSOE, que parece estar a perder terreno.

Assim, de acordo com a sondagem do Sigma Dos, para o jornal El Mundo, o PP poderá obter, nas eleições antecipadas de 23 de julho, 34,4% dos votos, elegendo 140 a 143 deputados. O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, terá conseguido estabilizar a campanha, invertendo a ligeira queda nas intenções de voto dos populares, que se vinha registado nos últimos estudos de opinião.

Com uma subida de 0,4% em relação ao último estudo de opinião do Sigma Dos, o PP aumenta a vantagem em relação ao PSOE, que soma 28,2% das intenções de voto (menos 0,2% do que na última semana). Com este resultado, o PSOE elegeria 102 a 105 deputados — menos do que os 120 que tem atualmente.

