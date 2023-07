Neemias sem data para regressar de lesão: um dia no estágio da seleção nacional de basquetebol que ainda não tem a sua estrela

“Não estávamos juntos há cinco meses e parece que estivemos juntos todos os dias. Quer os treinadores, quer os jogadores, toda a gente está aqui com prazer, com vontade e isso ajuda muito”. O selecionador nacional de basquetebol, Mário Gomes, estaciona na linha do meio-campo de mãos atrás das costas. As camisolas amarelas e verdes foram distribuídas previamente pelos jogadores para distinguir uma equipa da outra. Antes do treinador parar o exercício para fazer uma correção que ecoa em todo o Pavilhão do Centro de Estágios de Rio Maior e que se sobrepõe ao chiar das sapatilhas no chão de madeira, a cabeça do autor do erro já se inclina de encontro ao chão.

A sessão prossegue. Ao terceiro dia de um estágio de três semanas, treinam-se aspetos defensivos. Fora das quatro linhas, Travante Williams estica-se na marquesa como se estivesse na espreguiçadeira que o calor do verão apela que procure. No entanto, não era altura de férias, mas sim de trabalho para os 14 internacionais presentes. O jogador que alinhou no Sporting nas últimas quatro temporadas fica de fora dos exercícios de contacto devido a problemas físicos, limitando-se ao trabalho de lançamento. Importunado por uma mazela que vai necessitar de mais exames para se perceber a gravidade, Francisco Amarante, jogador que deixou o FC Porto no final da época, nem direito a tocar na bola tem. A dupla faz maioritariamente trabalho de coordenação e de força, mas pelo menos está junto da equipa.