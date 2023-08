Um casaco, sobretudo para noite. Um elástico, para prender os cabelos de quem os tem longos. As sugestões são só para esta quinta-feira, dia em que apesar da depressão Patrícia não afetar diretamente Portugal, fará com que uma frente fria polar atravesse o nosso país, trazendo não só alguma chuva (miudinha) sobretudo ao Norte e Centro do País, uma pequena descida geral das temperaturas, alteração na ondulação e vento, muito vento. Mas a ventania é exclusiva de Lisboa, único distrito que está em alerta amarelo, já que o Papa e os peregrinos da JMJ podem esperar rajadas entre 70 a 75 km/h, no dia em que acontece a cerimónia do acolhimento, a partir das 17h, no Parque Eduardo VII.

Depois, a partir de sexta-feira, é deixar em casa tudo o que é roupa quente e agarrar em chapéus e protetor solar. A meteorologia sofre uma reviravolta, sobretudo no Sul, com as temperaturas a subiram em flecha. A culpa é do anticiclone dos Açores, mas já lá vamos, porque o mais importante a reter é que o IPMA colocou para já quatro distritos em alerta amarelo devido ao calor na sexta e nove sábado (e irão seguramente aumentar no domingo). São eles Faro, Beja, Setúbal e Lisboa, primeiro, a que se somam Évora, Portalegre, Santarém, Leiria e Castelo Branco, depois. Isso mesmo. De novo, Lisboa, a cidade da Jornada Mundial da Juventude e que acolhe o Papa Francisco, com avisos meteorológicos, agora devido às altas temperaturas previstas para o fim de semana.

O IPMA na JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023

Queres saber a previsão meteorológica para os dias da JMJ 2023?

Tens aqui toda a Informação em:https://t.co/rcnjKFb5Pw pic.twitter.com/2DzNkYP4mo — IPMA (@ipma_pt) August 2, 2023

E se na sexta nem se pode dizer que a situação seja ainda muito complicada — estão previstas máximas de 32ºC para a capital e mínimas de 16ºC, no dia em que o evento principal da JMJ será a Via Sacra, o último grande momento no Parque Eduardo VII e em que se espera uma verdadeira multidão —, as coisas complicam-se nos dias seguintes. O IPMA prevê 38ºC para sábado e 39ºC para domingo, no pico do calor do dia, com noites tropicais de 21ºC.

Sábado será o dia em que Francisco irá a Fátima de manhã (Leiria também estará sob aviso amarelo, com 32ºC de máxima) e voltará à tarde para o início da vigília, já no Parque Tejo (aí dará jeito a temperatura amena da noite para quem ficar acordado toda a madrugada até à missa do Envio de domingo de manhã). Domingo em que o Papa se despedirá dos peregrinos e de Portugal sob 39ºC.

Tudo porque o anticiclone dos Açores se deslocará para um local que lhe costuma ser mais habitual nesta altura do ano — e em agosto. Estender-se-á em crista sobre o Golfo da Biscaia e o Mediterrâneo ocidental (tente visualizar), mas na prática o que interessa é o efeito. E esse é fácil de descrever. Fará com que a circulação do ar sobre a Península Ibérica venha de leste (do deserto do Saara), trazendo tempo quente e seco.

Deixando de lado apenas Lisboa, o resto do país deve ficar todo ele acima dos 30ºC (menos no litoral norte, talvez) logo a partir de sexta-feira, com máximas entre os 33ºC e os 37ºC no Sul, e os 28ºC e os 33ºC nas restantes regiões do país.

Depois, no fim de semana, a subida das temperaturas será igualmente a pique: os termómetros sobem até aos 33ºC aos mais de 40°C nas regiões Centro e Sul e ficarão entre os 31 e 36°C na região Norte. Só o litoral minhoto ficará mais fresquinho, entre os 25ºC e os 30°C. As noites tropicais também não serão exclusivas para Lisboa e para os peregrinos da JMJ, já que os valores das temperaturas mínimas ficarão acima dos 20ºC em várias zonas do país.

Quando vai refrescar? Talvez só a partir de quarta. E não muito.

Já a Madeira e os Açores, é outra conversa. Que pode ver nos mapas abaixo, assim como várias regiões do país.