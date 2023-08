Soluções para o jogo interior é algo de que os Sacramento Kings não se podem queixar. Domantas Sabonis é a principal (ou não fosse ele filho do mítico Arvydas Sabonis) mas a equipa californiana manteve também Alex Len e adicionou Nerlens Noel. Dentro deste cenário, era difícil perspetivar que ainda existisse espaço para Neemias Queta entre os postes da equipa treinada por Mike Brown.

O português realizou apenas cinco jogos na NBA ao longo de toda a temporada anterior (média de 5,8 minutos de utilização), passando a maior parte do tempo na equipa filial dos Sacramento Kings. Ao serviço dos Stockton Kings, que atuam na G League, Neemias Queta foi um dos atletas em maior destaque na competição secundária onde realizou 29 jogos (média de 27,8 minutos de utilização, 16,8 pontos e 8,8 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento). Em 2022/23, Neemias usufruiu de um contrato two-way (o segundo que assinou desde que chegou à liga norte-americana) que lhe permitiu dividir-se entre as duas provas.

No final desse vínculo, os Kings acionaram uma qualifying offer sobre Neemias, ou seja, apesar do jogador ficar livre no mercado para assinar por qualquer equipa, caso os Kings igualassem a proposta feita por uma equipa eventualmente interessada no poste, o português acabaria por ficar em Sacramento (restricted free agent). Ou seja, os californianos ficavam com um trunfo face à cobiça de outras equipas. Além do Partizan de Belgrado, Neemias começou a ser associado aos Portland Trail Blazers.

Portland Trail Blazers get into the mix for Neemias Queta, per source. the Portuguese big man is Restricted free agent @IsraelHayomHeb https://t.co/PxNveRW33i — Tomer Givati (@givati_tomer) July 31, 2023

Neemias ainda estava elegível para um assinar um terceiro contrato two-way. No entanto, cada equipa tem apenas espaço para três jogadores com este tipo de vínculo. Depois de os Kings terem ocupado duas vagas com Keon Ellis e Jalen Slawson, perspetivava-se que o português continuasse em Sacramento ocupando o último slot.

O poste lesionou-se no pé direito durante a Summer League, um torneio de pré-época da NBA em que as equipas aproveitam para dar minutos a jovens jogadores. O problema físico aliado à incerteza em relação ao futuro afastaram Neemias Queta da Seleção Nacional que vai disputar o Torneio Pré-Olímpico neste mês de agosto.

Entretanto, os Kings anunciaram que assinaram um contrato padrão com o poste, mas não é certo que continue na equipa. De acordo com o portal Borracha Laranja, o vínculo assinado por Neemias é um Non-Guaranteed Training Camp Contract, o que, na prática, significa que o jogador vai participar na pré-época ainda que só mais tarde é que o franchise vá decidir se transforma o acordo com o português num contrato garantido. Para já, Neemias tem apenas assegurada a presença na fase de preparação para a época 2023/24.