O cantor brasileiro MC Marcinho, pioneiro do funk brasileiro nos anos 90 e autor do hit “Glamurosa” morreu este sábado aos 45 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nas redes sociais do cantor.

“É com muita dor e pesar que informamos que depois de meses lutando pela vida, hoje às 9h10, nosso príncipe do funk descansou”, pode ler-se numa publicação no Instagram.

A informação foi confirmada pelo hospital onde o músico se encontrava, que acrescenta que o artista morreu na sequência “da falência múltipla de órgãos”. Marcio André Nepomuceno Garcia (mais conhecido como MC Marcinho) estava internado desde o final de junho por problemas cardíacos.

Tido como o príncipe do funk e pioneiro do estilo no Rio de Janeiro, o cantor marcou o funk brasileiro particularmente nos anos 90, com canções como “Garota nota 100”, “Rap do Solitário”, “Princesa”. O hit “Glamurosa” só surgiria mais tarde, em 2001, com o álbum Tudo É Festa. Recentemente, a música voltou a ganhar espaço na televisão brasileira, como banda sonora da novela “Vai na Fé”, da Globo.