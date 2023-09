Terceiro e último dia de Kalorama, aquele que já estava marcado pelo concerto dos Arcade Fire, mesmo antes do concerto acontecer. Não porque algo de novo rodeava a atuação. Não por nenhuma novidade face às acusações de conduta sexual imprópria de que foi alvo o vocalista, Win Butler, há uns meses (sobre as quais, mais uma vez, nada se viu ou ouviu). Apenas porque se tratou de um concerto dos Arcade Fire, essa espécie de encontro redentor entre seguidores e seus messias, que parece sempre auto-renovar-se na capacidade de surpreender.

O que foi apresentado no palco principal do Parque da Bela Vista foi um concerto repleto de êxitos, desde “Rebellion (Lies)” ou “Wake Up”, faixas importantes de Funeral, o disco de estreia do conjunto, a “The Suburbs”, “Afterlife”, passando pelas “The Lightning (a versão I e II)” que fazem parte do álbum mais recente, WE (2022). A mesma conclusão de sempre, que aqui a ideia não é encontrar a novidade, é regressar a um sítio de permanente fantasia: a música dos Arcade Fire parece mesmo agradar a (quase) todos. E talvez também por isso surja sempre à superfície de uma multidão de milhares uma sintonia rara de ver uma paisagem como esta: cantigas cantadas a plenos pulmões, refrões uivados como se esta fosse a nossa última vez com os canadianos.

Mas na última noite houve novidades. Por exemplo, em forma de regresso, com Siouxsie Sioux, cerca de trinta anos depois de ter estado pela última vez em Portugal, realizando um concerto que foi um autêntico encontro geracional, entre fãs.

