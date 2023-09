A autora já havia impressionado com Cai a noite em Caracas, que a Alfaguara trouxe a Portugal no Verão de 2019. Ali, a autora explora, por via de Adelaida, um país contaminado pela corrupção e pelo crime. Adelaida, perante a morte da mãe, vê-se sozinha a braços com a vida. Em Caracas, tudo falta, e agora falta-lhe também apoio. Logo depois do funeral, a casa em que vive é ocupada por um grupo de mulheres que estão às ordens do regime vigente. Ao procurar ajuda na porta da vizinha, encontra silêncio: lá dentro, jaz uma mulher morta no chão. Aqui, Sainz Borgo vai aliando o retrato que faz de um país – e que aparece como elemento interno de uma narrativa – à construção da psique desta personagem que naquele momento encontra um passaporte espanhol que a pode libertar daquela vida. Com este romance que aqui trazemos, começamos a ver que este já é um traço autoral.

Depois dessa publicação, no ano 2021, surge a edição original deste O terceiro país, que agora (2023) chega a Portugal com tradução de Vasco Gato e selo da Alfaguara. Aqui, a autora volta a dar corpo a uma narrativa ambiciosa. No centro temos Angustias Romero, que foge da peste com o marido e dois filhos às costas. Mais uma vez, o leitor conta com uma personagem forte que vai vivendo e sobrevivendo num meio inóspito e hostil, meio esse que vai sendo descrito sem aparente dificuldade, mas que vai fornecendo ao leitor o quadro de um país.

A narrativa começa logo com brutalidade, e esta aguenta-se à medida que a própria narrativa se aguenta:

