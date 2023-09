A indústria está a correr contra o tempo para tentar lançar no mercado os primeiros carros voadores dentro de dois anos, apesar de muitos acreditarem que 2025 ainda é uma data algo optimista. Porém, o que poucos sabem é que os carros voadores são uma “coisa” antiga, com o primeiro protótipo a ter voado em 1946, o Convair Model 116, fabricado na Califórnia.

A Convair era um dinâmico e criativo fabricante aeronáutico antes da II Guerra Mundial, que foi chamado a ajudar no esforço de guerra norte-americano durante o conflito. E foi das oficinas próximo de San Diego que saíram algumas das pérolas da aviação de guerra dos EUA, do bombardeiro B-24 Liberator ao hidroavião PBY Catalina, passando pelo avião comercial de passageiros Vultee V1 e a jóia da coroa, o megabombardeiro B.36 Peacemaker, com seis ou 10 motores, concebido para bombardear a Alemanha e o Japão a partir dos EUA e, potencialmente, para lançar bombas atómicas.

O B-36 Peacemaker, capaz de lançar a bomba atómica sobre a Alemanha e o Japão a partir dos EUA. Este é um dos aviões desenvolvidos e fabricados pela Convair 8 fotos

Em 1945, no final da guerra, era atribuído à Convair um valor superior ao da Boeing, Douglas ou Lockheed. Mas, findo o conflito, a empresa tinha necessidade de virar as costas aos aviões militares e voltar a apostar no sector privado. Daí que, em 1946, tenha começado a realizar os primeiros testes com o Convair Model 116, o primeiro carro voador, para em 1947 surgir o Model 118, para fazer face à reduzida potência do modelo original.

O Model 116 recorria a um motor flat four com apenas 90 cv, que se revelava pouco possante para o peso do Crosley, apesar deste automóvel ser reconhecido por ser leve para conseguir utilizar motores pouco potentes, no caso com apenas 27 cv. Tal permitia ao primeiro carro voador atingir 181 km/h no ar, fasquia que foi superada pelo Model 118. Este passou a montar um motor com seis cilindros opostos e 190 cv, o que elevou a velocidade para 201 km/h, mas tornou a descolagem mais rápida e a necessitar de menos pista… ou estrada.

Curiosamente, dos objectivos originais do projecto fazia parte propor o flying car da Convair por 1500 dólares, a valores de 1947, o que ajustado à inflação rondaria 20.500 dólares a preços de 2023. Era suposto o Crosley circular por estrada até ao aeródromo mais próximo, onde estaria à sua espera o kit aeronáutico, com asas, cauda e motor de avião, pronto para ser fixado ao automóvel.

Depois de fazer voar o Crosley com asas de forma satisfatória e eficiente, a Convair convenceu-se que a tecnologia necessária para tornar mais fácil e prática a utilização de um carro voador ainda não existia, pelo que decidiu aguardar mais uns anos. Entretanto, em 1950, os EUA envolveram-se na guerra da Coreia e todos os projectos não militares foram guardados na gaveta. No caso do Model 118, para não mais sair.