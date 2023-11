A Galeria Municipal do Porto exibiu, entre Março e Maio passados, Desejos Compulsivos: a extracção do lítio e as montanhas rebeldes, comissariada por Marina Otero Verzier e Filipa Ramos, uma exposição certamente muito atenta aos planos de extracção de lítio no Norte de Portugal — e que tem agora neste livro uma expressão panorâmica do impacto social e ambiental de extensas explorações do “elemento leve” que de estabilizador do humor humano sob a forma de comprimidos passou a um dos principais recursos da autoproclamada “energia verde” enquanto combustível para baterias, já rotulado de “petróleo branco” ou de “ouro cinzento”. Estados de Exaustão, no título, é justificado na “constatação, talvez tardia, de que a nossa exaustão literal e do planeta estão inextricavelmente interligadas; e que as nossas tentativas para superar a exaustão sem lidar com as suas causas são apenas uma fuga para a frente”, diz Marina Otero Verzier, que “reclama uma reavaliação dos valores de uma sociedade baseada no extractivismo e no consumismo”, pois “a dependência crescente da sua extracção tem como consequência a degradação e colapso de ecossistemas”, lê-se na contracapa. “Embora este não seja o único território afectado pela extracção do lítio, penetrar nas profundezas do [salar de] Atacama [no Chile] permite revelar o alcance dos efeitos dos sonhos energéticos ocidentais” (Otero Verzier, p. 9). “À medida que se esgotam os combustíveis fósseis na Terra, o elemento promete uma redenção “verde” da crise climática, quando na verdade apenas desloca a deficiência” (Kubrack, p. 29).

Lítio: Estados de Exaustão propõe-se, por tudo isso, “incentivar visões alternativas das noções de energia, progresso e qualidade de vida” (pp. 8, 9), embora verdadeiramente não aponte para nenhuma em concreto. Não é esse o seu ponto, no final das contas. Entre comprimidos e baterias, mais estas que aquelas, “a obsessão pela energia, crescimento e (auto)desenvolvimento […] transcende os nossos corpos, para se infiltrar e afectar todo o meio ambiente”, lê-se algumas páginas adiante, contaminando também a nossa percepção das coisas, facilmente deslumbrada, aliás, pela extravagante beleza das coloridas piscinas de evaporação criadas em grandes áreas de exploração fotografadas com drone, de que o livro dá convincente portefólio sob o título de “Aguarelas” (“uma manta de retalhos de verdes brilhantes, verdes-azulados e dourados”, correspondentes a diferentes estádios da salmoura de lítio, resultando numa “corrente de pedras preciosas disposta sobre uma pele de porcelana”, p. 19).

O salar de Uyuni é um vasto e antigo deserto de sal acima da maior reserva de lítio do mundo, na região altiplana conhecida como Triângulo do Lítio, do Chile à Bolívia e à Argentina, junto a montanhas tidas como sagradas pela mitologia de Atacamenhos, Aimarás e Quíchuas, o que coloca sob grande perigo a autonomia territorial destes povos indígenas. Desde o último quartel do século XIX que a mineração chilena — dos nitratos ao cobre, e depois ao lítio — amplia a sua área de exploração, fazendo da Sociedade Química y Minera (QSM) “o maior produtor de nitrato de potássio, iodo e lítio”, com 10 mil toneladas de iodo e 1200 toneladas de nitratos (p. 60). O lítio é actualmente a extracção “mais rentável”, e o deserto de Atacama, tido como “anomalia planetária” (sic) por ser “muito raro que um único sistema geográfico albergue tal quantidade e diversidade de minerais ou elementos” (p. 93), um património de excelência do país. O “contencioso ambiental que opõe companhias de mineração, grupos ambientalistas e comunidades indígenas” (p. 80) — se capaz e autonomamente organizadas estas, ou não, não nos é dito — é a mola pretendida, pelo juízo politicamente radicalizado de Pereira e Barros, para “articular as lutas ambientais com uma crítica ao capitalismo, especialmente com a linha neoliberal chilena” (p. 66), pois “se o futuro da extracção de recursos é debatido em fóruns da transição energética, os actuais “novos acordos verdes” continuarão a depender excessivamente dos modos capitalistas de apropriação, exploração e pilhagem de recursos”, permitindo “a violência destrutiva do capitalismo” (p. 67 e frase final do artigo). A figura económica e política de Julio César Ponce Lerou, “o rei do lítio” e “o segundo homem mais rico do Chile” (p. 122), é escalpelizada numa dezena de páginas por Daniel Matamala. “O ex-genro de Pinochet, que privatizou a SQM e ficou com ela, que se apoderou da riqueza do lítio, que financiou ilegalmente políticos, não passou um único dia na prisão” (p. 130).

