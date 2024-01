Luke Littler tem um apetite voraz e não é só pelos títulos que os especialistas em dardos dizem que está destinado a conquistar. O vice-campeão do mundo da modalidade tem também uma dieta bastante livre para aquilo que são os padrões de um atleta de alta competição, onde não lhe faltam omeletes, pizzas e kebabs. A alimentação em conjunto com a campanha que realizou no Campeonato do Mundo, apenas com 16 anos, tem-lhe valido um reconhecimento maior do que o obtido pelo atleta que venceu a competição.

A notoriedade contribuiu para o desejo de se explorar ao máximo a imagem de Luke Littler. Além de estar a ser preparado um documentário com o prodígio dos dardos, as oportunidades comerciais também se sucedem, incluindo algumas mais inusitadas. “Vou convidá-lo para uma das nossa lojas e pode comer kebab grátis durante toda a vida”, lançou Richard Walker, CEO da cadeia de supermercados Iceland. Segundo o empresário, as vendas de kebab congelado subiram 25% graças a Littler. “Espero que aceite a nossa oferta. Dar-lhe-ia as boas vindas como um herói”.

Há até quem vá mais longe. Uma agência de viagens designada On The Beach propôs que Littler se tornasse no Melhor Provador de Sabores de Kebab. “Somos os reis das viagens à Turquia e soubemos que és o rei dos kebabs”, dizia a oferta divulgada no Facebook. “Olha para isto desta forma, são viagens grátis durante o tempo que quiseres e fazes as duas coisas que amas: lançar dardos e comer kebabs”.

???? Luke Littler offered dream job if he doesn't win World Darts Championship – and it involves kebabs ????https://t.co/sM3QPsgWXM pic.twitter.com/PPNDqyFj6s — Mirror Sport (@MirrorSport) January 2, 2024

Neste mercado, as ofertas multiplicam-se e até já existem menus de comida com o seu nome. No entanto, Luke Littler parece querer viver longe dos holofotes. “Mal posso esperar para ter a minha Xbox de volta. Não a trouxe comigo [para Londres, onde decorreu o Mundial], porque não pensava que ia chegar à final”, comentou o atleta à estação televisiva ITV. A consola não é um objeto de menor importância na vida do jovem pois foi através dela que conheceu a namorada de 21 anos, Eloise, quando ambos estavam a jogar FIFA em modo online.

I don’t think I’ve seen anything like this. Luke Littler beats Barney 4-1 with an average of 105 to make the Worlds QF. At 16, he can actually win it all. What a story. pic.twitter.com/s3UFszOuy4 — Daniel Hussey (@DanielHussey2) December 30, 2023

Apesar do mediatismo parecer não lhe agradar, foi graças a Luke Littler que a Sky Sports, a estação televisiva que transmitiu a final do Mundial de dardos no Reino Unido, atingiu o maior pico de audiências de sempre para um evento não relacionado com futebol. Chegaram a estar a ver o duelo entre Littler e Luke Humphries 3,71 milhões de pessoas em simultâneo.

Luke Littler's DMs have been full to the brim with sporting stars! ⭐#BBCDarts #WCDarts pic.twitter.com/bfwsCTkw5c — BBC Sport (@BBCSport) January 4, 2024

Como prenda de Natal, Luke Littler recebeu um prémio de cerca de 232 mil euros correspondentes ao segundo lugar no Mundial, que vão dar algum jeito para que possa começar a tirar a carta de condução mal complete 17 anos, assim como é seu desejo. O título vai ter que ficar para uma próxima oportunidade, mas já nada tira à nova coqueluche do desporto britânico o mérito de se ter tornado no jogador mais jovem de sempre a ganhar um encontro no Mundial de dardos e de, com a chegada à final, ter subido do lugar 164 do ranking até ao 32.º posto.