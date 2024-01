O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este domingo avisos amarelos para as nove ilhas dos Açores, devido às previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Estas previsões deverão começar por afetar as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), que vão estar com aviso amarelo entre as 23:00 locais (00:00 em Lisboa) de hoje e as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) de segunda-feira.

Ainda de acordo com o comunicado do IPMA, no caso do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) o aviso amarelo vai vigorar entre as 08:00 locais (09:00 em Lisboa) e as 17:00 locais (18:00 em Lisboa) de segunda-feira.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo, por causa da chuva que poderá ser forte e trovoada, é válido entre as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) e as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.