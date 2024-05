A entrada no Estádio do Dragão com uma das camisolas que se tornaram eternas com o número 9 nas costas tinha sido uma primeira homenagem, a receção ao Portimonense acabou por transformar-se no mais sentido reconhecimento a um dos maiores nomes da história do clube. De manifestações espontâneas de grupos de adeptos ao louvor prestado pelo Sporting, Alvalade recordou em uníssono a figura de Manuel Fernandes este sábado, deixando uma mensagem de apoio numa altura em que atravessa uma situação mais complicada em termos de saúde. Mas nem isso impede que o antigo avançado continue a acompanhar os leões.

“É o que os médicos dizem: está estável, ainda hospitalizado e tem de ser um dia de cada vez. A ver se ele recupera gradualmente. Foi sujeito a alguns tratamentos, num ou outro ficou mais em baixo… Houve algumas complicações, já deu a volta várias vezes e vai conseguir dar a volta certamente. Vai enfrentar mais este adversário que tem pela frente. Vai conseguir dar a volta, voltar a casa e ir ao estádio ao último jogo, porque quer entregar a taça aos jogadores”, confidenciou Tiago Fernandes, filho do ex-número 9 que chegou a passar pelo comando do conjunto verde e branco e está agora nos Sub-23 do Torreense.

“Ele é doente pelo Sporting, o que o fará mais feliz é o Sporting ser campeão. Ele quer ler, ver e festejou muito o segundo do Gyökeres no Dragão, ao ponto de os médicos irem ver o que se passava. O momento do Sporting é muito importante para ele, sofre muito com os altos e baixos do clube e não sabe viver sem saber do Sporting. Mesmo quando jogava na CUF queria, ao intervalo, saber o resultado…”, contou ainda o filho do antigo internacional, em declarações à SportTV prestadas antes do jogo com o Portimonense.

“Momento preparado? É um homenagem que o Sporting vai fazer ao meu pai… A gratidão que ele tem ao Sporting… São sempre homenagens sentidas. Os adeptos também gostam de participar neste tipo de ações, da pessoa que mais vezes vestiu a camisola do Sporting em Alvalade. Hoje é uma noite onde querem retribuir com carinho e amizade e o meu pai vai sentir-se orgulhoso pelo que representa na história do Sporting”, acrescentou ainda Tiago Fernandes na mesma intervenção ao canal televisivo em Alvalade.

Pouco depois, começaram as homenagens. Primeiro, e para todos os adeptos que iam entrando no estádio para a partida da 32.ª jornada do Campeonato, uma cartolina verde ou branca com a imagem do antigo capitão dos verde e brancos. Depois, e na altura da entrada das equipas, uma enorme tela levantada na bancada oposta à central com a imagem de um remate para golo do ex-jogador com as palavras “Obrigado, eterno capitão”. Por fim, uma enorme salva de palmas de todos no minuto 9, que teve depois prolongamento com os dois topos a cantarem à vez o nome de Manuel Fernandes. Só faltava mesmo o golo que não demoraria muito mais, com Paulinho a abrir caminho a nova vitória dos leões por claros 3-0.

Depois de ter começado a jogar no Sarilhense e de ter feito a estreia no primeiro escalão pela CUF, Manuel Fernandes chegou ao Sporting em 1975/76 para 12 temporadas consecutivas de leão ao peito com 265 golos em 447 encontros oficiais onde ganhou dois Campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça de Honra. Depois da sair de Alvalade para uma última época no V. Setúbal, o antigo avançado ainda voltou a Alvalade com diversas funções, começando por ser adjunto de Bobby Robson antes de assumir o comando principal em 2000/01 entre outras funções que foi desempenhando no clube.