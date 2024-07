Um avião da Air Europa teve de aterrar de emergência esta segunda-feira num aeroporto localizado na cidade brasileira de Natal depois de enfrentar turbulência que causou ferimentos em alguns passageiros, informaram as autoridades locais.

A turbulência atingiu um avião da Air Europa e deixou pelo menos 30 feridos durante um voo que seguia de Espanha para o Uruguai com 325 passageiros. Um dos passageiros a bordo teve de ser resgatado do compartimento de bagagens de mão.

❗✈️???????? – Air Europa Boeing 787-9 (EC-MTI, manufactured in 2018) made an emergency landing at Natal-International Airport (SBSG) in Brazil after encountering severe turbulence during flight UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay.

The aircraft was cruising at an altitude of… pic.twitter.com/n2lNnWz96h

