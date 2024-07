O regresso do mestre Robert Wilson e um poderoso monólogo sobre violência sexual: cinco espetáculos para ver em julho

Há mais de duas dezenas de apresentações de 11 espetáculos, incluindo cinco estreias nacionais que, entre cordas, escadas e acrobacias, propõem novas formas olhar as artes circenses. Entre os destaques do certame, destaca-se a única apresentação de C’est pas là, c’est par là, da companhia Galmae, sediada em Marselha e Seul, em que a audiência será a protagonista da performance do artista sul-coreano Juhyung Lee, que, utilizando uma corda, promove a interação entre desconhecidos e a busca pelo sentido de comunidade. Acontece no dia 18 de julho, às 22h00, no Largo do Pópulo, em Braga.

Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. 16 a 20 de julho. Vários locais e horários.

“À Primeira Vista”

De Suzie Miller, com encenação de Tiago Guedes | Teatro Maria Matos, Lisboa, 17 de julho a 10 de agosto

Quando em 2022, o monólogo Prima Facie, da dramaturga australiana Suzie Miller, se estreou em Londres, algo pouco comum aconteceu: uma peça extravasou as páginas dedicadas à cultura da imprensa britânica. O texto, sobre a forma como os sobreviventes de agressões sexuais são tratados pela justiça, gerou um intenso debate cultural no Reino Unido sobre a violência sobre as mulheres no contexto judicial. A peça, interpretada pela atriz Jodie Comer, fez sucesso no West End e na Broadway, ganhou prémios, e levou mesmo Miller a expandir o texto para o formato de romance.