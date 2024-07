O espanhol Carlos Alcaraz, número três do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o norte-americano Tommy Paul, 13.º do mundo.

O atual campeão em Wimbledon e recente vencedor de Roland Garros impôs-se a Paul, por 5—7, 6—4, 6—2 e 6—2, em três horas e 14 minutos.

Alcaraz vai disputar um lugar na final do torneio britânico frente ao russo Daniil Medvedev, quinto do ranking, que esta terça-feira derrotou o italiano Jannik Sinner, número um do mundo, pelos parciais de 6—7 (7—9), 6—4, 7—6 (7—4), 2—6 e 6—3, num encontro que durou quatro horas na relva do All England Club.