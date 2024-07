O Teatro Variedades, situado no Parque Mayer, em Lisboa, vai reabrir a 5 de outubro, anunciou esta quinta-feira o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas.

“O reabertura do Variedades, além de reforçar a oferta para artes performativas, apresentará um novo conceito, com um espaço de acolhimento para produções independentes e artistas que não tiveram oportunidades de se apresentarem em outro teatros, e para companhias que não dispõem de espaço próprio”, revela o comunicado da CML.

“Vamos ter lá os Artistas Unidos, mas também a Marina Mota, o teatro de revista”, disse Moedas aos jornalistas, remetendo para mais tarde os detalhes da programação do edifício sob gestão da empresa municipal de cultura.

Certo é que a companhia de teatro Artistas Unidos, que sairá da Politécnica na próxima semana, já tem acordado um espetáculo na nova vida do Variedaes, cuja programação será articulada com a de espaços municipais adjacentes.

“A dinamização da programação do Variedades será feita em articulação com o Capitólio e também com o Cinema São Jorge, fomentando um núcleo muito ativo para o universo do teatro, cinema, musica e espetáculos”, lê-se na nota de imprensa.

Inaugurado em 1926, o Teatro Variedades foi palco de espetáculos de revista e teatro declamado até 1966, ano em um incêndio consumiu o edifício, que foi depois recuperado. Nos anos 1990, o espaço acolheu alguns programas de televisão e abriu para apresentações esporádicas, mas acabou por encerrar.

Com capacidade para acolher 363 pessoas, a nova sala do Teatro Variedades é desenhada pelo arquiteto Aires Mateus, com uma boca de cena de 8,50 metros por 6 metros e um fosso de orquestra com uma plataforma que possibilita posicioná-la em quatro níveis.