O Farense confirmou este domingo numa mensagem entregue aos adeptos com lugar cativo durante o jogo com o Moreirense que vai receber os chamados três ‘grandes’ da I Liga de futebol no Estádio Algarve.

“O Farense vem desta forma expressar o mais sincero agradecimento a todos, pelo vosso apoio em mais uma época desportiva que se inicia. Como é do vosso conhecimento, a nossa casa nos jogos com FC Porto, Benfica e Sporting será o Estádio Algarve”, indicou o clube de Faro na informação transmitida aos seus adeptos.

Esta mudança foi aventada ao longo dos últimos meses pelo presidente do Farense, mas ainda não tinha sido oficializada, com o Farense a receber o Sporting já no dia 23 de agosto no novo palco.

Em dezembro, João Rodrigues justificava à Lusa a eventual troca do Estádio de São Luís pelo Estádio Algarve para a receção aos ‘grandes’ com o peso da receita financeira.

“É uma diferença de milhões [de euros], provavelmente. Se não for de dois milhões, é à volta de 1,5 milhões. Que, num orçamento de um clube como o Farense, faz uma diferença substancial”, disse, na altura, o dirigente.

O recinto habitual do emblema algarvio, no centro da cidade de Faro, tem capacidade para cerca de sete mil espetadores, enquanto o Estádio Algarve, propriedade dos municípios de Faro e Loulé e situado na fronteira dos dois concelhos, tem uma lotação de pelo menos 20 mil espetadores.

O emblema algarvio conta com mais de sete mil sócios e registou em 2023/24 uma assistência média próxima dos cinco mil espetadores na I Liga.

Na mensagem entregue aos adeptos, o Farense pede que cheguem com antecedência ao Estádio Algarve no jogo com os ‘leões’, “por forma a evitar filas e garantir que todos possam desfrutar da experiência desde o início do espetáculo desportivo”.

“Contamos com a vossa presença na nossa casa, a casa de todos os farenses”, finaliza o emblema de Faro.

O Farense recebeu este domingo, para a jornada inaugural da I Liga, o Moreirense, no Estádio de São Luís, que continuará a ser o recinto utilizado nos restantes jogos caseiros do campeonato.

O Moreirense venceu a partida, com o resultado 2-1. A formação de Moreira de Cónegos adiantou-se no marcador com um golo de Maracás, aos sete minutos, mas os algarvios empataram, aos 66, por intermédio de Álex Bermejo, numa altura em que já tinha mais um jogador em campo, após a expulsão de Sidnei Tavares, dois minutos antes.

Mesmo em inferioridade numérica, o Moreirense, agora treinado por César Peixoto, chegou ao triunfo aos 79, com um golo de Asue, e juntou-se a Santa Clara, FC Porto, Sporting, Famalicão e Boavista entre os vitoriosos da primeira ronda.