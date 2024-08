O empresário e apresentador de televisão brasileiro Silvio Santos morreu este sábado, aos 93 anos, em São Paulo, no Brasil. A notícia foi confirmada pela SBT, emissora detida pelo empresário, nas redes sociais.

Santos estava internado num hospital particular desde o início de agosto, na sequência de um quadro de H1N1 (Gripe A), segundo reporta a imprensa brasileira.

Um dos maiores nomes da televisão brasileira, Silvio Santos começou na Globo, em 1966, quando a empresa comprou a extinta TV Paulista para ser a sua sucursal na capital paulista. “Em julho de 1969, o apresentador entrou na grade nacional da Globo. Foi essa exibição que explodiu a popularidade do apresentador em todo o Brasil”, recorda o jornal Folha de São Paulo.

Criador de um dos maiores grupos de comunicação do país, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981, Silvio Santos marcou como poucos a história da televisão brasileira, e destacou-se à frente do programa homónimo, que se estreou em 1963, “Programa Silvio Santos”. É, para muitos, responsável por “estabelecer a cultura dos programas de auditório no país”, nota a Veja.

Em 1989, Silvio Santos anunciou que seria candidato a Presidente do Brasil, mas a candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral uma semana depois, recorda a Globo. O seu nome de nascimento era Senor Abravanel. Nasceu a 12 de dezembro de 1930 no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

