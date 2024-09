Graça Lobo (1939-2024): a coragem de ser adorada

No final dos anos 90 é confrontada com o cancro na mama, mas isso não a fez parar, até na dimensão mediática: está no magazine de moda de Sofia Aparício, 86-60-86, mas também vai ao programa de Júlio Isidro. Ao novo milénio, acolhe-o com entusiasmo jovial, nunca se dá por vencida. Alexandre Pomar lembra que “ela não ficava quieta, ia atrás do que queria e se alguns a recusavam, a outros vencia-os ela pelo cansaço”. Ia ler poesia às prisões. Em 2003 encena, a solo, no teatro S. Luiz, Aqui Estou Eu Virgula Graça Lobo, uma peça autobiográfica. Em 2010 faz, nos Artistas Unidos, a leitura encenada da obra Sangue Jovem, de Peter Asmussen. A sua derradeira entrada em palco seria (de novo) com Tchékov, revisto por Martim Pedroso, na peças As Três (velhas) Irmãs, em 2015 no D. Maria II.

Em 2018 dá uma terrível — e magnifica — entrevista à jornalista Céu Neves, no Diário de Notícias, falando frontalmente sobre a sua situação de saúde e de vida, internada num lar de idosos em Canha, no Montijo, com uma reforma de 600 euros. A filha, Sarah Anahory, a quem Graça Lobo chamava “a pessoa da minha vida”, pediu ajuda nas redes sociais, pois não tinha como mantê-la na Casa do Artista. Apesar da fragilidade física e social a que foi remetida, resume com uma ironia tão certeira quanto negra: “Agora ando a fazer a tournée dos lares”. As revistas cor-de-rosa apressaram-se a revelar o pior da alma portuguesa, fazendo chamando para titulo “a miséria”, “o declínio”, sem que, aparentemente, ninguém se tenha apercebido que o tornar pública a sua situação era um grito por justiça para ela e para todos os que se veem atirados para as margens da dignidade.

De resto, ninguém a foi resgatar ao Montijo, como também não foram resgatar Luiz Pacheco, que também ali morreu. Graça Lobo morreu esta segunda-feira, 09 de setembro, num corpo doente de 85 anos, uma alma sem tempo, com a qual Portugal teve a sorte de se cruzar no caminho. Dar-lhe-ão, um dia, o nome de uma rua.