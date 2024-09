Depois de a cerimónia do ano passado ter decorrido em Newark, Nova Jersey, os MTV Video Music Awards regressaram na noite desta quarta-feira à UBS Arena, em Nova Iorque. O evento foi este ano apresentado por Megan Thee Stallion e contou ainda com atuações de Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz e Katy Perry.

A ‘red carpet’ deu lugar à já tradicional ‘black carpet’, por onde passaram nomes bem conhecidos do público, como Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Paris Hilton, Lil Nas X, Lenny Kravitz, Karol G, Alessandra Ambrósio ou Cindy Lauper, entre outros. Dominaram os visuais monocromáticos, com destaque para as transparências e para os looks totalmente em preto, sem esquecer os vestidos de inspiração ‘bridal’, como os que foram usados por Anitta e por Lisa, da banda sul-coreana Blackpink.

Katy Perry e Orlando Bloom destacaram-se por usarem visuais coordenados. Enquanto a cantora foi totalmente vestida de branco, com um top curto só com uma alça e uma saia comprida, com uma pequena cauda, o ator vestiu-se de preto, com um blazer, casaco, calças e sapatos da mesma cor. Já Lil Nas X apareceu na passadeira com um visual que ninguém esperava, como já é seu costume. O rapper norte-americano vestiu-se com um casaco curto, calças, botas e um capacete, peças em branco e cor-de-rosa, parecendo ir buscar inspiração à série infantil ‘Power Rangers’.

Taylor Swift era a artista com mais nomeações nesta edição dos MTV Video Music Awards, num total de 12, incluindo as categorias de Artista do Ano, Música do Ano e Melhor Colaboração. Acabou por ganhar sete e fez história ao ultrapassar Beyoncé e tornar-se na artista com mais VMAs na carreira, com 30 troféus, contra 25 de Beyoncé. Na ‘black carpet’ a cantora destacou-se com um look de inspiração gótica, composto por um vestido com padrão de xadrez em amarelo e preto, com uma abertura à frente, através da qual se viam uns calções pretos e botas altas da mesma cor. Já nas mãos, a artista levava luvas pretas, das quais saíam tiras que iam até acima dos cotovelos.

Na fotogaleria destacamos alguns dos melhores looks da noite.