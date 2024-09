O programa do concerto marcado para as 12h00 de domingo inclui “Otonifonias”, de Joly Braga Santos (1924-1988), quando se assinala o centenário do compositor, e as estreias de “O Signo dos Cosmos”, de Bárbara Sanchez Silva, e “Segura Três Desenhos”, de João Manuel Evangelista, obras finalistas do 12.º concurso nacional de composição.

O programa do concerto inclui também a primeira oportunidade para ouvir “Por Isso Desenho o Sol, opus 321”, de Jorge Salgueiro, com eletrónica e vídeo, uma encomenda da Banda Sinfónica Portuguesa.

“A Banda Sinfónica Portuguesa desafiou os candidatos desta edição do concurso de composição para tomar como ponto de partida a genial obra do ceramista e pintor Manuel Cargaleiro, um mestre que recentemente nos deixou”, pode ler-se no ‘site’ da Casa da Música.

O mesmo texto refere que este concerto marca a estreia de Rita Castro Blanco à frente da Banda Sinfónica Portuguesa, “figura emergente da direção musical e que tem desenvolvido a sua carreira entre Portugal e Reino Unido”.

A 12.ª edição do concurso nacional de composição, destinado a compositores com menos de 40 anos, pretendeu homenagear o artista Manuel Cargaleiro (1927-2024) e lembrava, no regulamento, que o pintor “foi um grande amigo do compositor Emmanuel Nunes, tendo servido de intérprete em Paris, para conversar com colegas e amigos daquele compositor, devido à sua doença neuromotora congénita, tais como Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, entre outros”.

Segundo o regulamento do prémio, “a decisão final do júri acerca dos resultados do concurso ocorrerá após a estreia pública das obras finalistas, a realizar em concerto pela Banda Sinfónica Portuguesa, a ter lugar no dia 15 de setembro de 2024, na Casa da Música no Porto, dedicado à estreia de obras para banda”.