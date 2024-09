Em atualização

Três meses depois das duas Assembleias Gerais que fizeram correr muita tinta na Luz, o Benfica voltou a reunir os associados para decidir uma proposta global final de alteração aos estatutos do clube. Se o cenário já era cinzento antes de junho deste ano, não melhorou depois desse dia 15, que deixou à vista as fragilidades da direção de Rui Costa, que culminou com o chumbo dos orçamentos para esta temporada e que, até ver, continuam sem uma reação por parte do presidente e a sua direção.

Assim, este sábado ficou por mais uma ida dos adeptos benfiquistas ao Estádio da Luz. No horizonte estava mais um longo dia de trabalhos e de debate, numa Assembleia Geral extraordinária que teve mais de extraordinária do que propriamente de Assembleia Geral. Na ordem de trabalhos encontravam-se três pontos — discussão e votação da proposta da direção, das propostas admitidas e a votação final das alterações aos Estatutos —, mas seria de prever que este momento fosse utilizado para voltar a marcar uma posição contra a direção do clube.

Com a primeira chamada marcada para as 9h30, só meia-hora depois é que os trabalhos começaram no Pavilhão N.º 1 do Estádio da Luz, aquando da segunda chamada, apesar da grande afluência por parte dos sócios benfiquistas. Num dos primeiros esclarecimentos feitos pela mesa, ficou a saber-se que os sócios que se encontram no estrangeiro não perdem o direito de voto com a abolição do voto eletrónico, algo que tinha levantado muita poeira nos últimos tempos.

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, foi um dos primeiros a usar da palavra e, depois de explicar todos os procedimentos, frisou que o clube “vai continuar a ser dos sócios”, apesar de não ser o mesmo “de há 50 anos”. O primeiro aplauso da manhã aconteceu quando Raquel Vaz Pinto, membro da comissão de revisão, agradeceu a dois sócios do clube que integram os podcasts Benfica Independente, Sérgio Engrácia e João Tibério. Seguiu-se o confirmar do regresso do voto físico e a garantia de que o emblema do Benfica “passa a estar no equipamento principal e alternativo com as suas cores genuínas” e novos aplausos.

João Diogo Manteigas, candidato às eleições do próximo ano, está presente na Assembleia-Geral e, em comunicado, destacou “um dos dias mais importantes da história recente do clube”. “Um Benfica mais participativo, próximo dos sócios, transparente e democrático estará sempre perto de vencer. Com esta participação, estou seguro que, no final do dia, o Benfica vencerá”. João Noronha Lopes, candidato em 2020, também está presente, à semelhança de Francisco Benítez, do movimento Servir o Benfica e candidato em 2021, que sublinhou “uma proposta de estatutos que dignifica a tradição democrática do clube”.