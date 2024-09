Rio Ave e Estoril Praia empataram este sábado 2-2, em Vila do Conde, num jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os anfitriões estiveram a vencer por 2-0.

O Rio Ave, que tinha perdido 1-0 na visita ao AVS na passada jornada, adiantou-se com golos de Kiko Bondoso, aos nove minutos, e Clayton, aos 59, mas Alejandro Marqués, aos 64, e Wagner Pina, aos 68, empataram para a formação ‘canarinha’.

Com esta igualdade, o Estoril Praia, que, após duas derrotas nas rondas iniciais, somou o quarto jogo sem perder subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com seis pontos, menos um do que o Rio Ave, 10.º.