A reta final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 está aí e a corrida deste domingo, em Singapura, deixava apenas outras seis até ao fim da temporada — e ao momento de todas as decisões. Max Verstappen chegava ao país asiático ainda na liderança da classificação geral, mas sem ganhar desde junho e com a clara ideia de que Lando Norris está mais forte. Ainda que tudo seja teórico a partir do momento em que os semáforos se apagam.

O fim de semana começou melhor para a McLaren, com Lando Norris a garantir a quinta pole-position do ano. Max Verstappen e Lewis Hamilton fecharam o top 3 da grelha de partida, com a sessão de qualificação a ficar marcada por um acidente de Carlos Sainz e a eliminação precoce de Sergio Pérez logo na Q2. Os Ferrari só conseguiram ficar em 9.º e 10.º, com Leclerc à frente de Sainz, e a grande surpresa acabou por ser Nico Hulkenberg, que levou o Haas à sexta posição.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN SINGAPORE!!! A storming start from Lando Norris who gets to Turn 1 ahead of Max Verstappen! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/tXhTI7kZXy — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

“Foi difícil, parecia que toda a gente ficava cada vez mais rápida à minha volta. E isso colocou um pouco mais de pressão, especialmente com apenas uma volta no final da Q3. A volta foi boa o suficiente para garantir a pole. Tinha a ideia de que estávamos rápidos, é uma boa sensação não ter de ir além e forçar demais, mas é complicado. O carro mexe-se muito com a irregularidade da pista, é fácil travar um metro tarde demais. Mas mantive a calma. Acho que foi difícil ganhar muito tempo de volta, mas estou feliz com a pole“, disse o britânico da McLaren, que há uma semana conseguiu ganhar pontos a Verstappen ao ficar em 4.º, um lugar à frente do neerlandês.

Já este domingo, Lando Norris arrancou melhor do que Max Verstappen e conseguiu segurar a liderança — até porque nada mudou nos lugares da frente, com Lewis Hamilton e George Russell a manterem a frente unida à frente de Oscar Piastri. Mais atrás, o fim de semana continuava a correr mal a Carlos Sainz, que foi ultrapassado por Sergio Pérez e Franco Colapinto e caiu para 12.º.

RACE CLASSIFICATION (LAP 11/62) Norris is building that gap to Verstappen – it's nearly five second now ????#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Rc2qNQ7Vys — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

LAP 17/62 No luck for Alex Albon tonight ???? He's got an issue with overheating and is out of the race – our first retiree ❌#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/J4PeND9LUb — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Carlos Sainz foi o primeiro a parar, para montar pneus duros, e Lando Norris mantinha o domínio absoluto ao ser cerca de um segundo mais rápido do que Max Verstappen a cada volta. Alexander Albon confirmou o início complicado de corrida e fez do Williams o primeiro carro a abandonar em Singapura devido a problemas de sobreaquecimento, enquanto que as posições da frente só começaram a mexer quando os restantes pilotos seguiram o exemplo de Sainz e foram às boxes.

Ainda assim, o circuito de Singapura confirmava a fama de dificultar as ultrapassagens e ninguém parecia ter vontade de arriscar. Lando Norris dava uma autêntica lição a toda a gente, sem oferecer qualquer tipo de hipótese ou esperança a Max Verstappen, e Lewis Hamilton foi o primeiro a ter de escalar o pelotão depois de parar para também montar pneus duros. George Russell fez o mesmo, deixando Oscar Piastri em terceiro — com a McLaren a confirmar ao australiano que tinha via aberta para ir atrás do segundo lugar de Verstappen.

LAP 30/62 Verstappen pits and returns to the track in P4 Meanwhile out on track Norris radioes his team telling them he's got front wing damage ????#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/UGDnyCZMWk — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Norris chegou a queixar-se de problemas na asa direita, depois de um pequeno toque nas barreiras, e levou Verstappen a parar primeiro. O britânico parou logo depois, apenas para trocar pneus e sem trocar a asa, e regressou à pista ainda na liderança graças à enorme vantagem que tinha cavado até então. Mais atrás, o neerlandês da Red Bull voltou atrás de Charles Leclerc, que entretanto tinha ultrapassado Nico Hulkenberg, mas depressa passou o monegasco para ir atrás de Piastri, que ainda não tinha parado.

Leclerc só parou já depois do meio da corrida, regressando em oitavo e atrás de Fernando Alonso, e a McLaren ia pedindo a Piastri que aguentasse os pneus médios até decidirem que era hora de parar — ou seja, ia pedindo a Piastri que conquistasse o máximo de vantagem possível para voltar à pista, pelo menos, à frente de Lewis Hamilton e em 5.º. O australiano parou na volta 39, mas não conseguiu cumprir o plano e voltou atrás dos dois Mercedes, abrindo o segundo lugar a Verstappen.

LAP 37/62 Leclerc makes his first pit stop of the race and has come back out in front of Hulkenberg#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WoA2ya831W — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

LAP 41/62 Piastri on fresh rubber after finally pitting is past Hamilton and now hunting down a podium ????#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/KS4UaDrxBh — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Ainda assim, Oscar Piastri regressou com um ritmo muito acima da média e não demorou duas voltas a ultrapassar Hamilton, deixando a ideia de que os dois Mercedes não teriam capacidade para travar o McLaren e confirmando isso mesmo a menos de 20 voltas do fim, quando passou Russell e entrou novamente no pódio. E a verdade é que, a partir daí, já nada mudou.

Lando Norris venceu o Grande Prémio de Singapura, carimbando o terceiro triunfo da temporada e encurtando para 52 pontos a vantagem de Max Verstappen na liderança do Campeonato do Mundo, sendo que o neerlandês da Red Bull ficou mesmo no segundo lugar. Oscar Piastri fechou o pódio e garantiu mais um dia positivo para a McLaren, enquanto que Charles Leclerc ficou na quinta posição e entalado entre George Russell e Lewis Hamilton, respetivamente.