No futebol atual, as lesões nos joelhos são cada vez mais frequentes. A intensidade dos jogos é outra. Os calendários estão mais apertados, resultando numa maior sobrecarga de trabalho para os jogadores. Um dos casos mais recentes diz respeito a Marc-André ter Stegen, guarda-redes e capitão do Barcelona, que vai falhar o que resta da temporada. Perante esta ausência, os catalães estão forçados a ir ao mercado, já que as opções – com Iñaki Peña à cabeça – são curtas.

Desde a lesão do internacional alemão, que aconteceu no domingo, Deco, diretor desportivo, e toda a sua equipa colocaram mãos à obra para encontrar um substituto à altura de Ter Stegen. Um dos primeiro alvos encontrado foi Keylor Navas, que abandonou o PSG em junho e encontra-se livre no mercado. Claudio Bravo, que se retirou recentemente, também foi associado aos blaugranas tal como Antonio Adán, espanhol que passou por Real e Atl. Madrid e que esteve nos últimos anos no Sporting, mas a escolha acabou por recair sobre outro jogador que se reformou no final da última época: Wojciech Szczesny.

O guarda-redes polaco retirou-se do futebol há cerca de três meses, depois de ter terminado o contrato que o ligava à Juventus e de ter estado no Europeu – foi titular em dois dos três jogos da Polónia. Chegou a ser cogitado pelo futebol da Arábia Saudita mas manteve a decisão e não voltou a pisar um relvado… até agora. Szczesny vai assinar contrato até ao final da época e deverá fazer os tradicionais exames médicos nos próximos dias. No plantel catalão, o guarda-redes vai encontrar o companheiro de seleção Robert Lewandowski que, certamente, também terá uma palavra a dizer neste negócio.

Esta movimentação é vista de bom agrado por Jerzy Dudek, antigo guarda-redes internacional polaco e vencedor da Liga dos Campeões ao serviço do Liverpool. Em declarações ao portal Goal Polonia, citadas pelo La Vanguardia, o ex-futebolista de 51 anos considerou que “em termos de [defender a] baliza, Ter Stegen é um pouco pior” que o compatriota, que disse ser “um guarda-redes completamente diferente de Ter Stegen”. Para além disso, Dudek destacou o facto de o “Barcelona jogar com um sistema ligeiramente diferente, com muito jogo curto do guarda-redes na grande área”.