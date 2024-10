O ator Toshiyuki Nishida, figura lendária dos filmes de Takeshi Kitano e um dos rostos mais queridos do cinema japonês nas últimas décadas, foi encontrado morto na casa em Setagaya (oeste de Tóquio), disse esta quinta-feira a polícia.

As autoridades estão a investigar os pormenores do incidente, avançou a emissora pública japonesa NHK.

O alerta foi dado por uma pessoa não identificada, que entrou na casa e encontrou o ator morto na cama, indicou a agência de notícias local Jiji.

Nascido a 4 de novembro de 1947 em Fukushima (nordeste), o ator e executivo japonês participou em 163 filmes e séries e foi um dos atores mais queridos do Japão.

Entre os papéis mais notáveis está o do general Kajima no filme Imperador (2012), sobre a rendição do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, que também contou com os desempenhos dos atores norte-americanos Tommy Lee Jones e Matthew Fox.

Também em dois dos filmes da saga Outrage (2012 e 2017), escritos, realizados e protagonizados por Takeshi Kitano, filmes de ação sobre a luta pelo poder na máfia japonesa (“yakuza”).

Em Sozinha em Tóquio (2008), do nova-iorquino Robert Allan Ackerman, Nishida interpretou um ‘chef’ de ramen (Maezumi) que deve ensinar uma mulher norte-americana, a cargo de Brittany Murphy, a preparar este prato clássico e tornar-se sucessora no restaurante.

Murphy, de 32 anos, foi encontrada morta a 20 dezembro de 2009, na casa em Los Angeles.