Em atualização

O ex-líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, e a mulher, Sandra Madureira, chegaram esta manhã ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para o início da fase de instrução da Operação Pretoriano, que decorre à porta fechada por se temer a existência de confrontos. Segundo o Correio da Manhã, a diligência terminou com Madureira e a sua mulher a recusarem falar, ainda que tenha sido o próprio arguido a requerer a fase de instrução, de carácter facultativo.

Um forte dispositivo policial está montado em redor do tribunal. À chegada, a mulher de Fernando Madureira não prestou declarações aos jornalistas, enquanto se ouviam gritos de apoio de familiares. Entretanto, alguns membros da claque dos Super Dragões fixaram uma tarja no exterior do tribunal em que se lê “Liberdade ao Macaco” .

O arranque da instrução do processo, que tem entre os nove arguidos Fernando Madureira, foi adiado na passada sexta-feira pela segunda semana consecutiva, devido à greve dos oficiais de justiça, mas vai começar na manhã desta segunda-feira.

A fase instrutória vai ter início com os interrogatórios de Fernando Madureira, que está em prisão preventiva há nove meses, e de Sandra Madureira, sua mulher e antiga vice-presidente dos Super Dragões, um dos grupos organizados de adeptos afetos ao FC Porto.

O início desta fase facultativa, que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento, requerida por alguns arguidos, estava marcado para as 9h30, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.