A seleção portuguesa vai esta sexta-feira tentar confirmar o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações de futebol frente à Polónia, no Porto, num duelo da quinta e penúltima jornada do grupo A1.

No Estádio do Dragão, o empate é suficiente para Portugal assegurar logo a passagem à próxima fase, embora a derrota também possa servir, desde que seja apenas por um golo de desvantagem.

Mesmo com esse cenário, que seria o primeiro desaire nesta fase, é certo que Portugal termina na pior das hipóteses o agrupamento no segundo posto, garantindo assim também os quartos.

Em caso de vitória, a liderança do grupo, e o estatuto de cabeça de série no sorteio, é certa, mas só se Croácia não vencer à mesma hora na Escócia. Caso a equipa das quinas empate, o primeiro posto para o lado luso só fica assegurado com um triunfo dos britânicos em Hampden Park, em Glasgow.

Portugal procura a segunda presença na fase a eliminar da Liga das Nações, que terá pela primeira vez uns quartos de final (antes seguia diretamente para uma final four), depois do sucesso em 2018/19, a primeira edição, que encerrou com uma conquista lusa.

Rúben Dias, até agora totalista na fase de grupos e o jogador com mais minutos desde que Martínez tomou conta da equipa no inicio de 2023, vai falhar o duelo com os polacos, assim como Gonçalo Inácio, Rúben Neves, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Diogo Jota e, mais recentemente João Palhinha, todos devido a lesões.

Rúben Dias é mesmo uma ausência de peso para Portugal, mas mesmo cenário acontece na Polónia, ainda com possibilidades matemáticas de chegar ao quartos, com o capitão e estrela Robert Lewandowski também de fora, e igualmente por causa de problemas físicos.

No Dragão, os centrais Tomás Araújo e Tiago Djaló e o lateral Nuno Tavares poderão somar a primeira internacionalização pela principal seleção portuguesa.

O Portugal-Polónia será o quinto disputado em solo luso para uma prova oficial e apenas por uma vez a equipa das quinas alcançou o triunfo (2-1), em 1982, no apuramento para o Euro1984.

O encontro está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.