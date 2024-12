A banda norte-americana marca assim regresso a Portugal e ao festival, depois de já ter encabeçado o primeiro evento sob o nome Evil Live, no ano passado, e de ter também sido um dos principais nomes do VOA Heavy Rock Festival de 2019, previsto para o Restelo, mas que acabou a acontecer na MEO Arena.

Em comunicado, a organização do festival que vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2025 apontou para mais confirmações ainda esta semana.

“A organização promete elevar ainda mais o patamar no próximo ano. A transição para o Estádio do Restelo, um espaço ao ar livre com capacidade para receber multidões de fãs, reflete essa ambição e assegura um ambiente propício para desfrutar de espetáculos memoráveis”, pode ler-se no comunicado.

O festival Evil Live, organizado pela Prime Artists, aconteceu pela primeira vez em 2023, na MEO Arena, em Lisboa, e repetiu-se este ano, tendo trazido nomes como Pantera, Megadeth, Machine Head, entre outros.

Formados em 1995, no estado norte-americano do Iowa, pelos músicos Shawn Crahan (único membro fundador ainda parte da banda), Joey Jordison e Paul Gray, expandiram o grupo a nove elementos durante os anos que se seguiram.

Depois de uma primeira gravação intitulada “Mate. Feed. Kill. Repeat.”, ainda com o vocalista inicial, Anders Colsefini, seguiu-se um primeiro disco em pleno, homónimo, gravado para a Roadrunner com produção de Ross Robinson, que se tornou num sucesso mundial em 1999, já com Corey Taylor na voz.

Ainda nesse ano, integraram o cartaz do Ozzfest, no auge do género nu-metal, ao lado de Static X, Godsmack, Deftones, System of a Down, Fear Factory, entre nomes consagrados como Slayer e Black Sabbath.

Onze vezes nomeados para os prémios Grammy, venceram um galardão na categoria de melhor performance de metal com “Before I Forget”, em 2005.