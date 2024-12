Sou fã de musicais: devo ir ver "Wicked" ao cinema ou procuro os bilhetes mais baratos para a Broadway?

10h30 da manhã, Colombo, faltam 30 dias para o Natal. Tendo em conta que odeio centros comerciais nas mais variadas circunstâncias, o expectável seria esta que vos fala apresentar o semblante de quem foi para as finanças às seis da manhã para apanhar senha e quando chega à sua vez, às 15h33, com um papo seco com queijo e um café manhoso no bucho, é informada que “ficámos sem sistema, agora só amanhã”. Surpreendentemente, não era o caso. A minha felicidade era tal que na minha cabeça irradiava um aroma a flores do campo e um bando de pequenos melros e uma outra borboleta eram a minha entourage, qual Branca de Neve. O visionamento de Wicked para a imprensa aconteceu no dia 26 e eu fui, felicíssima da vida. Uma sala de cinema sem indivíduos a atender chamadas “agora, não posso que estou no cinema, mas diz rápido…”. Sem luzes de telemóvel, porque “se não vir as DMs durante um par de horas, a continuidade da espécie pode ficar em perigo”. Sem criaturas que aparentam almejar fazer audio-descrição na RTP: “Vão-se beijar… Olha, morreu…Grandas mamas!”.

Antes de abordar o filme, um ponto prévio: adoro musicais e isto é um texto de quem já viu o Moulin Rouge mais vezes do que seria saudável, que tem como ritual ver o Música no Coração todos os Natais já com um tirinho na asa e que já imitou coreografias do West Side Story na presença de estranhos. Os musicais dão-me alegria, só isso. Chamem-me parola à vontade. Já me chamaram “Quim Barreiros de saias e falando estrangeiro” na caixa de comentários. Nunca percebi o exato sentido da oração, mas adorei. O meu primeiro contacto com Wicked acontece na primeira temporada de Glee. Não fui até ao fim da série, mas delirei com as primeiras temporadas e vejo quase tudo do Ryan Murphy, até hoje. No nono episódio da primeira temporada, Kurt e Rachel cantam Defying Gravity, o tema que fecha o primeiro ato de Wicked e que é, digo sem medo, uma obra-prima. Obcecada que fiquei, escarafunchei o que havia no YouTube à data. Quando anunciaram a versão para cinema, aproveitei para tentar ver o musical completo, tarefa que completei com sucesso. É, de facto, uma maravilha, o que me trouxe um reforço de medo e entusiasmo pelo que vinha aí. E não é que veio por bem?

[o trailer de “Wicked”:]

Wicked, Parte I, que se estreia no grande ecrã esta quinta-feira, dia 5 de dezembro, é a adaptação do musical homónimo. Na verdade, de metade dele, como o próprio nome indica, sendo que a parte II estreia-se daqui a um ano. Tem como protagonistas Elphaba e Glinda, nomeadas no filme O Feiticeiro de Oz por a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa do Norte, respetivamente. E conta como as duas não foram sempre arqui-inimigas e porque é uma é considerada tão boazinha e a outra ruim como as cobras. E será que estas personagens são mesmos estes arquétipos do bem e do mal, tão monocromáticas no carácter como na estética? O filme começa com a celebração da morte da Bruxa Má do Oeste (Cinthya Erivo), apadrinhada por Glinda (Ariana Grande), a mais amada das criaturas. A Catarina Furtado de Oz, digamos assim. Esse momento espoleta um flashback para o momento em que se conheceram na Universidade de Shiz e é aqui que começa a viagem de Wicked.

Elphaba foi rejeitada desde a nascença pelo pai, por ter nascido um nenuquinho cor de absinto (ninguém me tira da cabeça que este Governador Thropp era lampião) e essa havia de ser a reação de todos quantos se cruzariam com ela ao longo do seu crescimento. A Universidade de Shiz não é exceção, onde vai apenas para acompanhar a irmã, mas acaba por assentar arraiais porque a sabidona da Madame Morrible (a oscarizada Michelle Yeoh de Tuado em Todo o Lado ao Mesmo Tempo), figura académica proeminente, se apercebe dos poderes de Elphaba, poderes que ela tenta esconder e não consegue controlar. Graças a um equívoco, vê-se companheira de Glinda, uma crowd pleaser, com uma adição grave ao cor-de-rosa, que nunca ouviu um não na vida.

A partir daqui, temos um plot clássico de inimigas a amigas/popular VS proscrita. Por outro lado, temos um triângulo amoroso, because why not. Jonathan Bailey interpreta o objeto de desejo (e ninguém aqui as vai julgar por isso), um dos atuais namoradinhos da Internet, mais conhecido por interpretar Anthony Bridgerton. Egocêntrico, irresponsável, poucochinho à primeira vista, Fiyero parece a meia laranja da rosa Glinda mas, para espanto do próprio, o verde fala-lhe ao coração. Já como Feiticeiro de Oz, temos Jeff Goldblum. E é o Jeff Goldblum, portanto, elogio é pleonasmo. Um cast imponente, não há como negar. E eu tenho um rançozinho, confesso, pela Ariana Grande. Não sei se é o rabo de cavalo. Não sei se é de a ter achado muito azeiteira desde sempre, apesar de com o tempo ter passado para uma versão mais Air Fryer. Canta nas horas? Sim. Passou uma vez que fosse pelo meu Spotify? Jamais.