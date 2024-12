O líder Sporting procura, esta quinta-feira, regressar aos triunfos, depois de duas derrotas, em visita ao terreno do Moreirense, no jogo de abertura da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Naquele que será o primeiro jogo do treinador João Pereira fora de casa, os ‘leões’ procuram evitar novo deslize, depois das derrotas com o Arsenal (5-1), na Liga dos Campeões, e com o Santa Clara (1-0), que resultou na primeira perda de pontos na I Liga esta temporada.

O Sporting vai visitar um terreno onde apenas perdeu uma vez em 13 visitas para o campeonato, mas no qual o Moreirense ainda não perdeu esta temporada, tendo já empatado com o Benfica para a I Liga e derrotado o FC Porto na Taça de Portugal.

O guarda-redes uruguaio Franco Israel deverá continuar de fora no Sporting, depois de ter falhado o encontro com o Santa Clara, devido a gripe, enquanto Eduardo Quaresma ainda não está a 100%, segundo o treinador.

Em caso de triunfo, o Sporting aumenta provisoriamente para seis pontos a vantagem sobre o FC Porto e oito face ao Benfica, que tem um jogo em atraso, sendo que os rivais apenas entram em campo no sábado, frente Famalicão e Vitória de Guimarães, respetivamente.

O encontro entre o Moreirense, oitavo classificado, e o Sporting está marcado para as 20h15, e terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.