A multinacional sueco-canadiana Lundin Mining anunciou segunda-feira a venda da Somincor, concessionária da mina de Neves Corvo, em Castro Verde, no distrito de Beja, aos suecos da Bolinden, num negócio que deve ficar concluído até meados de 2025.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Lundin Mining explicou que o negócio envolve também a mina sueca de Zinkgruvan, num montante total que ascende a 1,52 mil milhões de dólares (cerca de 1,44 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).

“Neves Corvo e Zinkgruvan desempenharam um papel significativo na catalisação da empresa para se tornar um produtor de metais básicos com múltiplos ativos à escala global”, afirmou o presidente da Lundin Muning, Jack Lundin, citado no comunicado.

Segundo o gestor, o negócio permitirá à empresa sediada em Toronto, no Canadá, reforçar o seu balanço e continuar a crescer na América do Sul, onde é proprietária das minas de Candelária e Caserones (ambas no Chile), Chapada (Brasil) e Josemaria (Argentina), além de Eagle (Estados Unidos).

“É um momento oportuno para otimizar o nosso portefólio através deste desinvestimento, à medida que avançamos para nos tornarmos uma empresa mineira de primeira linha, com predominância no cobre”, acrescentou Jack Lundin.

No comunicado, a Lundin Mining explicou que receberá da Bolinden “uma contrapartida inicial” de 1,37 mil milhões de dólares” (1,29 mil milhões de euros), mais “até 150 milhões de dólares [141 milhões de euros] de contrapartidas mediante a satisfação de determinadas condições”. O recebimento destas contingências está relacionadas com a evolução do preço do zinco e do cobre no mercado internacional.

A venda das duas minas à Bolinden deverão estar concluídas “em meados de 2025”, sendo que, no caso português, o processo carece de “aprovação da alteração de controlo pela Direção-Geral de Energia e Geologia, ao abrigo do Contrato de Concessão Neves Corvo”, explicou a Lundin Mining.

Constituída em 24 de julho de 1980, a Somincor é a concessionária da mina de Neves Corvo, que produz, sobretudo, concentrados de cobre e de zinco, assim como prata e chumbo, e onde trabalham cerca de 2.000 pessoas. É a maior mina a operar em Portugal e já teve uma participação pública que foi alienada em 2004.

No ano passado, foram produzidas em Neves Corvo um total de 108.812 toneladas de zinco e 33.823 toneladas de cobre.

A empresa é uma subsidiária, há quase 20 anos, do grupo sueco-canadiano Lundin Mining, sendo a maior mina de zinco na Europa e a sexta maior de cobre também no continente europeu, além de ser a maior empregadora da região.

Em julho deste ano, a empresa Somincor confirmou “a existência de contactos exploratórios” para a venda da sua operação em Portugal.

Em comunicado enviado na altura à Lusa, a empresa explicava que “as manifestações de interesse registadas decorrem da relevância internacional da operação da Somincor e do potencial produtivo existente, em compromisso com os trabalhadores, a região e o país”.