As últimas décadas tornaram o Real Madrid no autêntico símbolo da Liga dos Campeões. Se é certo que os merengues sempre estiveram muito ligados à principal competição europeia, até pelos troféus conquistados logo nos anos 50 e 60, também é certo que os anos mais recentes trouxeram uma espécie de aura que faz com que o clube se eleve sempre que ouve o hino. Algo que não tem propriamente acontecido esta temporada.

Esta terça-feira, o Real Madrid visitava a Atalanta na sexta jornada da Liga dos Campeões e enquanto ocupava o último lugar da zona de apuramento para o playoff que dá acesso aos oitavos de final. Com três derrotas e duas vitórias — sendo que as derrotas incluem triunfos muito claros de Lille, AC Milan e Liverpool –, a equipa de Carlo Ancelotti disputava em Bérgamo a continuidade numa competição onde surgia como vencedor em título.

“Tenho muita fé na equipa e nos meus jogadores. Temos o objetivo de terminar bem a temporada e amanhã temos o jogo mais difícil deste ciclo até ao final de 2024. Não existe uma fórmula mágica. Acho que a relação entre o treinador e o clube é crucial para obter resultados. Se as coisas correm bem é porque a relação funciona bem, estou convencido disto a 100%”, disse o treinador italiano na antevisão da partida, recordando a reunião que teve com Florentino Pérez logo depois da derrota com o Liverpool em Anfield.

O problema era que, do outro lado, estava uma das equipas mais regulares da temporada. Acabada de ganhar a Liga Europa, a Atalanta de Gian Piero Gasperini recebia o Real Madrid em zona de apuramento direto para os oitavos de final, com três vitórias e dois empates, e também na liderança isolada da Serie A, com mais dois pontos do que o Nápoles. Ou seja, com todas as condições para causar ainda mais problemas aos merengues.

Neste contexto e com Vinícius de volta, Carlo Ancelotti lançava o brasileiro de início, acompanhado por Mbappé, Jude Bellingham e Brahim Díaz, e tinha Tchouaméni adaptado a central ao lado de Rüdiger. Já Gian Piero Gasperini tinha De Ketelaere e Lookman no ataque, apoiados por Pasalic, e deixava Zaniolo e Retegui no banco, para além do português Rui Patrício.

Mbappé abriu o marcador ainda nos minutos iniciais, ao receber de Brahim Díaz, virar da melhor maneira e atirar forte para bater Carnesecchi (10′). A Atalanta empatou já nos descontos da primeira parte, com De Ketelaere a converter uma grande penalidade cometida por Tchouaméni sobre Pasalic (45+2′), e o jogo seguiu empatado para o intervalo.

Já na segunda parte, Vinícius carimbou o regresso aos relvados da melhor maneira e recuperou a vantagem dos merengues ao aproveitar um erro defensivo dos italianos (56′). O Real Madrid dilatou os números no marcador logo depois, através de um remate de Bellingham na sequência de um passe colossal de Vinícius (59′), e a Atalanta já só conseguiu reduzir a desvantagem por intermédio de Lookman (65′).

No fim, o Real Madrid voltou às vitórias na Liga dos Campeões e bateu a Atalanta, que sofreu a primeira derrota na competição europeia. Os merengues têm agora nove pontos, subindo do último lugar da zona de acesso ao playoff para uma mais confortável 18.ª posição, enquanto que os italianos caíram da bolsa de apuramento direto e estão agora em nono.

Também esta terça-feira, no emprestado Veltins-Arena de Gelsenkirchen, o Shakhtar Donetsk recebeu o Bayern Munique — e passou do sonho ao pesadelo em 90 minutos. Os ucranianos surpreenderam e abriram o marcador ainda nos minutos iniciais, por intermédio de Kevin (5′), mas a remontada depressa arrancou: Konrad Laimer empatou (11′), Thomas Müller fez a reviravolta ainda na primeira parte (45′), Michael Olise aumentou a vantagem de grande penalidade (70′) e ainda bisou nos descontos (90+3′) e Jamal Musiala também teve direito a entrar na ficha de jogo (87′).

O Bayern Munique somou a quarta vitória em seis jornadas da Liga dos Campeões, somando agora 12 pontos e mantendo-se sem derrotas, estando agora na zona de apuramento direto para os oitavos de final. Do outro lado, o Shakhtar Donetsk tem agora quatro derrotas em quatro jornadas, com quatro pontos, e mantém-se em zona de eliminação e em posição muito complicada para seguir em frente na competição europeia.

O Laimer só precisou de 6 minutos para dar a resposta do Bayern ???? ???? @championsleague | @FCShakhtar 1 x 1 @FCBayern

#DAZNChampions pic.twitter.com/HTCnXmehd5 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 10, 2024

Mais cedo, na Catalunha, o Liverpool visitou o Girona depois da escorregadela na Premier League, onde empatou como Newcastle a meio da semana passada. Arne Slot lançava Luis Díaz, Darwin e Salah no ataque, com Gravenberch, Curtis Jones e Szoboszlai no meio-campo, e deixava Gakpo no banco. Do outro lado, Míchel tinha Danjuma como referência ofensiva, apoiado por Bryan Gil e Asprilla, e contava com o ex-Sp. Braga Abel Ruiz como suplente.

Num jogo equilibrado no que diz respeito aos ataques, às oportunidades de golo e aos remates enquadrados, Salah fez a diferença. Já depois da hora de jogo, Van de Beek fez falta sobre Luis Díaz e o avançado egípcio, de grande penalidade, abriu o marcador e carimbou a vitória dos reds (63′). O Liverpool venceu o Girona em Espanha e mantém o registo perfeito na Liga dos Campeões, com seis triunfos em seis jornadas, segurando a liderança isolada da classificação.