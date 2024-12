O corpo coletivo de Vítor Hugo Pontes festeja a liberdade

A esta ideia de humanidade que transcende a matéria e a fisicalidade junta-se uma alforria de todas as ameaças, perseguições e terrores, abrindo espaço para vários imaginários, o que era também uma preocupação quer dos bailarinos quer do coreógrafo. “Não gosto que os imaginários sejam literais, portanto, são adulterados, exatamente, para que o espectador possa ter diferentes leituras ou possa criar a sua leitura, porque não me interessa nunca narrativas fechadas nem ilustrações em cena, portanto, mas sem dúvida”, argumenta Vítor Hugo Pontes.

Foram vários os protestos em que se focou, nacionais e internacionais. As manifestações de felicidade e as conquistas de luta de opressão, tudo isso, é explorado em cena, “são inspiradas em manifestações de coletivos que tiveram na rua e, num outro ângulo, numa comunidade harmoniosa”. Quase de sonho, para o artista, que conseguiu fazer com que esse espetáculo cruzasse intérpretes das mais diferentes origens.

“E se os gestos políticos se inundassem mais de desconforto?”

Sem sentido de pudor e muito antes de entrar em moralismos como o mito de “Adão e da Eva terem mordido a maçã”, ou os termos da ideia católica do pecado e do que é que é o bem e o mal, despimo-nos de conceitos ao início do espectáculo. Este é também um ato político. Enquanto elemento de observação, o coreógrafo reconhece que apesar do seu processo de trabalho começar com o “estar com os bailarinos em estúdio, no meio deles, e conhecê-los fisicamente com o meu corpo”, há uma grande parte do tempo em que é necessária distância para poder dirigir.

“Ainda hoje estava a rever as fotografias de todo o processo e dei-me conta que há uma cena do espetáculo que foi proposta na audição, portanto, eles na audição durante um improviso que fizeram já tinham proposto essa cena. Há coisas que são conscientes, outras que não são, ficando no meu subconsciente de alguma forma e que, depois, vou direcionando nesse sentido, porque imageticamente eles já lá estavam”, afirma Vítor Hugo Pontes.

Partir daquilo que lhe dão e que recebe, quer dos corpos quer do espaço, mais a nível de composição do que propriamente de conceito, é também uma forma de fazer política. Com as escolhas e as opções que põe em cena em todos os seus projetos, Vítor Hugo Pontes reconhece que todo o seu trabalho é um gesto político, “umas vezes mais diretos, outras vezes mais poéticos”, porque também precisamos de poesia “tal como precisamos de amor”, remata.