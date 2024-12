O ator Will Smith quis pôr fim aos rumores de que seria um dos convidados das festas promovidas por Sean “Diddy” Combs, o produtor norte-americano detido numa prisão em Brooklyn desde setembro, acusado de extorsão e tráfico sexual.

Durante uma atuação esta quinta-feira em San Diego, na Califórnia, o ator e rapper Will Smith abordou o assunto numa pausa do espetáculo. “No mundo em que estamos agora é realmente difícil para todos discernir o que é real, o que é verdade”, disse Will Smith ao público, reporta o site norte-americano TMZ. “Tenho visto os vossos memes e outras coisas, têm feito memes… Eu vi os memes. Algumas das coisas são engraçadas. Não abordei nada disto publicamente, mas quero dizer isto muito claramente: não tenho nada a ver com o Puffy, por isso podem parar com os memes. Parem com essas tretas”.

Smith prosseguiu explicando que nunca esteve envolvido nas festas de Combs e que já tem muito com que se preocupar. “Não estive nem perto de uma maldita festa”, continuou num vídeo divulgado pela publicação e amplificado noutros orgãos de comunicação, como a Variety. “Já faço as minhas próprias coisas, não me metam nas dos outros. Não estive nem perto desse homem, não fiz nenhuma dessas coisas estúpidas. Por isso, o que quer que estejam a ouvir, se alguém disser isso, é mentira. Eu nem sequer gosto de óleo de bebé”, disse, numa referência às centenas de garrafas de óleo de bebé que a polícia terá encontrado nas casas de Sean Combs.

Nos últimos meses, vários processos foram abertos contra Sean “Diddy” Combs por alegados abusos sexuais cometidos nas suas festas privadas. A acusação alega que o magnata da música coagiu e abusou de pessoas com a ajuda de uma rede de associados e funcionário. Em novembro, Combs foi alvo de uma denúncia de violência física durante anos pela cantora de R&B Casandra Venura (de nome artístico Cassie). Entretanto, há também homens a denunciar abuso sexual por parte do rapper norte-americano, alargando o espectro de acusações à pedofilia.

Os advogados de Combs têm negado estas acusações, apelidando-as de “mentiras” e prometendo lutar contra “todos os advogados antiéticos que deram entrada com processos fictícios” contra o empresário. Em novembro, um juiz nova-iorquino negou, pela terceira vez, a libertação de Combs sob fiança, alegando que existe um “sério risco” de intimidação de testemunhas.