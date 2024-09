Os sucessos, as polémicas, as acusações e a prisão: ascensão e queda de um magnata chamado Sean "Diddy" Combs

Noutro vídeo, é possível ver Diddy a oferecer uma garrafa a Justin Bieber, menor, no dia do seu aniversário. Num episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians que entretanto regressou às redes, transmitido em 2014, Khloe Kardashian referencia o facto de ter visto Diddy e Justin Bieber juntos numa festa promíscua. “Bem, esta festa… Acho que metade das pessoas estavam nuas.”

Ao longo dos últimos meses, uma canção fantasma tornou-se viral no TikTok. Aquilo que parece ser a voz de Justin Bieber entoa versos como “Lost myself at a Diddy party / Didn’t know that’s how it goes / I was in it for a new Ferrari / But it cost me way more than my soul / Was it worth all the fortune and fame / All the girls never walking the same / Signed the papers so he never has to ever say sorry / Lost myself at a Diddy party”.

O tema nunca foi registado nem creditado, e tendo em conta alguns elementos estéticos, existem fortes suspeitas de que se trata de uma canção falsa, criada com ferramentas de inteligência artificial. A estação norte-americana CBS, que conduziu uma análise técnica ao single, diz que é “provável” que tenha sido composto com tecnologias de inteligência artificial. Mas tem sido amplamente partilhada para enquadrar Justin Bieber como mais uma possível vítima de Diddy. Até ao momento, Justin Bieber não comentou publicamente nenhuma destas alegações nem falou sobre o tema que tem circulado online. Apesar disso, muitos fãs e internautas que têm estado a acompanhar o caso têm reposicionado a própria história de Justin Bieber ao longo dos anos — ele que passou de um jovem e inocente cantor pop para uma celebridade envolta em problemas e com um estilo de vida boémio em poucos anos.

Entretanto, multiplicam-se pela internet teorias e denúncias sobre o possível envolvimento de outras estrelas pop nos alegados esquemas de Sean Combs, além de referências a “alianças”, ainda que nenhuma destas situações tenha sido até agora confirmada ou sequer questionada oficialmente e publicamente pelas autoridades. Apesar disso, há vários anos que, de forma pontual, têm surgido referências a um passado obscuro protagonizado pelo músico e empresário.