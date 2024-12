O pugilista ucraniano Oleksandr Usyk voltou a derrotar o britânico Tyson Fury no sábado, em Riade, vencendo por pontos e por decisão unânime, e manteve os três títulos da categoria de pesados.

Usyk, de 37 anos, viu os três juízes atribuírem-lhe vitória por 116-112 e manteve os títulos de pesos pesados da WBA, WBC e WBO.

O pugilista ucraniano venceu o primeiro combate na capital saudita frente a Fury, em 18 de maio, por decisão dividida. Nessa ocasião, tornou-se o campeão unificado da categoria rainha, um feito que não era alcançado há 25 anos.

Desta vez, estavam em jogo apenas três cintos, uma vez que Usyk tinha entretanto desistido do seu título da IBF, com o ucraniano a voltar a vencer, continuando invicto nos 23 combates efetuados.

“Ao manter os cintos de campeão, Oleksandr prova que somos ucranianos e que nunca desistiremos do que nos pertence. Sejam quais forem as dificuldades, nós venceremos. Seja no ringue, no campo de batalha ou na arena diplomática”, afirmou Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano

Já Tyson Fury, que tinha uma vantagem de 25 quilogramas sobre o seu adversário, sofreu a segunda derrota da sua carreira.