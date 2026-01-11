Com milhares de quilómetros já percorridos, os 11 candidatos à Presidência da República nas eleições de 18 de janeiro passaram a primeira semana de campanha nas ruas, cafés, mercados e associações, numa tentativa clara de proximidade com os eleitores. O contacto direto voltou a ser o eixo central da campanha, com arruadas, encontros com autarcas e com alguns dos candidatos até a praticarem desporto.

A diversidade de estilos ficou evidente: houve danças, abraços e beijinhos, combates de boxe encenados e episódios inesperados, como cavacas a voar nas Festas de São Gonçalinho por onde passaram vários dos candidatos.

A uma semana do dia decisivo, Portugal prepara-se para escolher o próximo Presidente da República numa das eleições mais imprevisíveis da história do país.

Veja as melhores imagens da primeira semana de campanha eleitoral.